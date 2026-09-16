Sénégal : le gardien de but Édouard Mendy prend sa retraite internationale

Édouard Mendy quitte la scène internationale. À 34 ans, le gardien sénégalais a annoncé la fin de sa carrière avec les Lions de la Teranga, mettant un terme à une aventure marquée par un titre continental historique et plusieurs moments forts sous le maillot national.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, accompagné d’une vidéo et de quelques mots en wolof — « Jërëjëf Sénégal » (« merci Sénégal ») — le portier d’Al-Ahli a officialisé sa décision. Avec 58 sélections, il ne fera donc pas partie de la première liste du nouveau sélectionneur sénégalais, Patrick Vieira.

Arrivé tardivement au plus haut niveau, Édouard Mendy s’est rapidement imposé comme l’un des piliers de la sélection. Il restera associé au sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations 2022, le premier titre continental de l’histoire du pays. Lors de cette compétition, il avait joué un rôle majeur dans le parcours des Lions, jusqu’à la finale remportée face à l’Égypte aux tirs au but.

Lors de la dernière édition de la CAN, le gardien s’était encore illustré lors de la finale face au Maroc en stoppant une tentative de panenka de Brahim Diaz, contribuant à maintenir son équipe dans le match.

La Fédération sénégalaise de football lui a rendu hommage, saluant un joueur dont l’héritage dépasse les statistiques. « Il y a des carrières que l’on mesure en sélections, en trophées et en statistiques. Et puis il y a celles que l’on mesure à la place qu’elles occupent dans la mémoire d’un peuple », a-t-elle déclaré.

Cette retraite internationale intervient à un moment de transition pour le Sénégal. Après plusieurs années sous la direction d’Aliou Cissé, les Lions entament une nouvelle ère avec Patrick Vieira sur le banc. Le nouveau sélectionneur prépare désormais ses premiers rendez-vous, notamment le match contre le Mozambique le 25 septembre, comptant pour les qualifications de la CAN 2027.

Avec le départ d’Édouard Mendy, le Sénégal perd un gardien qui aura marqué une génération et participé à l’un des plus grands moments de l’histoire du football sénégalais.