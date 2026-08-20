Football : l'UEFA, l'AFC et la CONCACAF envisageraient de destituer Infantino

Les grandes fédérations régionales de football envisagent de présenter une motion de censure afin de destituer le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Ce choix intervient après la proposition de Mr Infantino de vendre à des investisseurs privés une participation dans la Coupe du monde.

Des responsables proches des discussions ont révél à nos confrères de Reuters que l'UEFA, la confédération européenne, l'AFC, la confédération asiatique, et la CONCACAF, qui représente l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes, envisagent cette démarche. La première en 122 ans d’histoire de la FIFA.

Le vote de défiance à l'encontre d'un président en exercice de l'organisation serait selon une source anonyme la seule solution pour lui faire abandonner son initiative.

En vertu des statuts de la FIFA, le Conseil de la FIFA peut convoquer un Congrès extraordinaire à tout moment, tandis qu’il est tenu de le faire si au moins un cinquième des 211 associations membres de la FIFA soumettent une demande écrite précisant les points qu’elles souhaitent voir figurer à l’ordre du jour. Un Congrès extraordinaire doit alors être convoqué dans un délai de trois mois.

La FIFA n’a pas répondu à une demande de commentaire lorsqu’elle a été contactée par Reuters.