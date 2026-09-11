Cameroun : au moins un mort dans les inondations à Douala

De violentes pluies ont provoqué d’importantes inondations à Douala, dans la nuit de jeudi à vendredi 11 septembre. Plusieurs quartiers de la capitale économique camerounaise se sont réveillés sous les eaux.

Une femme enceinte est morte, apparemment électrocutée, selon des témoignages recueillis sur place. Son corps a été découvert vendredi matin à son domicile avant d’être évacué par les sapeurs-pompiers.

Dans le cinquième arrondissement de Douala, la montée rapide des eaux a surpris les habitants en pleine nuit. Plusieurs logements ont été inondés, avec un niveau d’eau atteignant parfois les genoux ou les cuisses.

Les intempéries ont également fortement perturbé la circulation. Des routes et des ponts inondés ont contraint de nombreux automobilistes à rebrousser chemin, tandis que des piétons ont attendu plusieurs heures avant de pouvoir poursuivre leur trajet.

L’ampleur des dégâts reste encore à évaluer. Les services météorologiques appellent à la vigilance face au risque de nouvelles précipitations plus intenses dans les prochains jours.