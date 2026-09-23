RDC : les contrôles renforcés face à l’épidémie d’Ebola

En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires renforcent la surveillance face à la progression de l’épidémie d’Ebola. Les contrôles se multiplient notamment le long des principaux axes de circulation, sur les voies fluviales et aux frontières.

Au port de Bende-Bende, sur le fleuve Congo, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) soutient les autorités dans le dépistage des voyageurs. Les équipes contrôlent leur température et recueillent des informations sur leur état de santé. En moyenne, environ 1 000 dépistages sont réalisés chaque jour à ce point de passage stratégique vers Kinshasa.

Lorsqu’un cas suspect est identifié, le voyageur est immédiatement dirigé vers une unité de prélèvement afin de déterminer s’il s’agit d’Ebola, d’une autre maladie épidémique ou du choléra.

Déclarée en mai 2026, l’épidémie a dépassé 7 400 cas confirmés. Au 16 septembre, plus de 3 600 décès avaient été recensés, selon l’Organisation mondiale de la Santé.

Face au risque de propagation, l’OIM renforce également la surveillance dans les zones accueillant des personnes déplacées et travaille avec plusieurs pays voisins, dont l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et la République centrafricaine, afin de limiter les transmissions transfrontalières.