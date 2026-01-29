Des cinémas sud-africains annulent la diffusion du film sur Melania Trump

Les principaux cinémas sud-africains ont retiré un documentaire sur la Première dame américaine Melania Trump juste avant sa sortie, le distributeur invoquant "le climat actuel", ont rapporté les médias locaux.

"Melania" ne figurait pas sur les sites web des cinémas Nu Metro ou Ster Kinekor jeudi, la veille de sa sortie internationale prévue le 30 janvier. Le média News24 a rapporté mercredi que le distributeur sud-africain Filmfinity avait brusquement retiré le film.

"Compte tenu du climat actuel, le film ne sortira plus en salles sur le territoire", a déclaré le directeur marketing du distributeur, Thobashan Govindarajulu, cité par le site. On ignore à quel "climat" il faisait référence et l'AFP n'a pas pu joindre immédiatement un représentant de la société pour obtenir plus de détails.

Nu Metro a confirmé jeudi à l'AFP que Filmfinity lui avait demandé de retirer le film."Les droits appartiennent à Filmfinity, et c'est à leur demande que nous ne le diffusons pas", a déclaré Nu Metro dans un communiqué.

Le gouvernement sud-africain entretient des relations tendues avec l'administration du président Donald Trump, qui a critiqué la position de Pretoria sur toute une série de politiques nationales et internationales.

Trump a notamment répété à plusieurs reprises de fausses allégations selon lesquelles Pretoria serait à l'origine d'un "génocide" de la communauté afrikaans blanche, qu'il a invitée à s'installer aux États-Unis.