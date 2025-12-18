Le cinéma arabe se réinvente à travers des regards féminins

En Arabie Saoudite, au Festival international du film de la mer Rouge à Djeddah, des réalisatrices arabes se sont imposées dans un cinéma longtemps dominé par les hommes.

À travers leurs films, elles racontent des histoires intimes, politiques et sociales, et participent à transformer le regard porté sur le monde arabe.

La réalisatrice palestino-américaine Cherien Dabis explique que son désir de produire des films est né du manque de représentations authentiques des Arabes et des Palestiniens dans les médias occidentaux : « Les seules représentations que je voyais de nous étaient ces horribles stéréotypes qui nous dénigraient. Et ma famille a beaucoup souffert du racisme à cause de ces stéréotypes. C'est donc forte de cette expérience que j'ai choisi de devenir cinéaste afin de vraiment changer le regard porté sur nous, d'être partie prenante de ce changement. »

La réalisatrice Amira Diab, ancienne professionnelle de la finance à New York, défend un cinéma où les voix féminines apportent des nuances émotionnelles souvent absentes des récits traditionnels. Elle souligne : « Il est très important de créer une belle image du monde arabe, car l'Occident a tenté de la déformer. Après le 11 septembre, ils nous ont dépeints comme des terroristes et nous ont présentés d'une manière négative, nous étions perçus à travers un prisme orientaliste. »

Ces femmes doivent aussi surmonter des stéréotypes tenaces liés au genre et à l’origine. Dabis raconte : « On décrit les femmes cinéastes comme étant trop émotives et incapables de prendre des décisions ou de diriger un plateau, j'ai moi-même ressenti le besoin de lutter contre ces idées reçues sur nous en tant que femmes. »

Les récompenses Silver Yusr et Yusr Jury Prize, attribuées à Cherien Dabis et Shahad Ameen, posent les bases d’un cinéma arabe renouvelé et ouvrent la voie à une nouvelle génération de réalisatrices arabes féminines .