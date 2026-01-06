Nigeria : entre censure et modernité, Kannywood fait son cinéma

Longtemps éclipsés par Nollywood, au sud du Nigeria, les cinéastes du nord de la puissance cinématographique africaine repoussent les limites à la recherche de spectateurs internationaux, tout en naviguant dans le conservatisme social de cette région à majorité musulmane.

Les jeunes créateurs, influencés non seulement par leurs pairs du sud chrétien du pays, plus riche, mais aussi par ceux de l'Inde, espèrent élargir le public au-delà des frontières du Nigeria pour l'industrie cinématographique frénétique de "Kannywood", connue pour produire quelque 200 films par mois.

Avec quelque 80 millions de locuteurs de la langue haoussa du Nord répartis en Afrique occidentale et centrale, sans parler de la vaste diaspora nigériane dans le monde, le marché potentiel de Kannywood est énorme.

Pourtant, il n'est pas facile de concilier les attentes internationales et les contraintes locales : le code de la charia de l'islam coexiste avec le droit commun dans l'État de Kano, le centre culturel animé du nord du Nigeria, et un comité de censure gouvernemental contrôle la musique et la production cinématographique.

Kamilu Ibrahim fait partie des réalisateurs qui espèrent briser le moule : en plus de s'efforcer d'inclure "des aspects qui ne sont pas couramment vus dans les films haoussa", Ibrahim a également sous-titré ses œuvres en anglais et en arabe pour tenter de toucher un public plus large.

Les cinéastes trouvent encore le moyen de se concentrer sur les mêmes thèmes que ceux qui dominent Nollywood : l'amour, la vengeance et la trahison sont autant de sujets qui alimentent le mélodrame parfois exagéré pour lequel les films nigérians sont connus.

Mais la nudité, les "scènes sexuelles" ainsi que les "contenus contraires aux coutumes, aux traditions et à la religion" sont interdits, a déclaré à l'AFP Abba El-Mustapha, un acteur et réalisateur qui est également secrétaire exécutif du comité de censure cinématographique de l'État de Kano.

Des streamers en haoussa

Lorsque l'AFP a visité le plateau de Ibrahim l'année dernière, il tournait la deuxième saison de "Wata Shida", une série sur une femme confrontée à la perspective d'un mariage forcé.

Pour s'en sortir, elle épouse un autre homme, tous deux recherchant la commodité d'un partenariat sur le papier plutôt qu'une véritable romance - une intrigue bien ficelée dans une région où les femmes et les jeunes filles sont souvent mariées à l'homme choisi par leurs parents.

"Nous ne sommes pas habitués à voir quelqu'un partir à la poursuite d'un rêve sans le consentement de sa famille", a déclaré M. Ibrahim, soulignant l'importance des films pour "remettre en question certaines questions sociales importantes".

L'acteur de "Wata Shida", Adam Garba, a déclaré qu'il espérait voir un jour la série diffusée sur une grande plateforme de streaming, bien que pour l'instant, elle soit disponible sur YouTube.

La plupart des films nigérians diffusés sur les grandes plateformes de streaming telles que Netflix et Amazon Prime proviennent du sud du pays, plus riche, où le haoussa est une langue minoritaire.

"Ils ont plus de budget, plus d'équipement, plus de sponsors, plus d'investisseurs", explique M. Garba à l'AFP.

La situation pourrait changer

Arewaflix, qui vient d'être lancé, est une nouvelle initiative de streaming d'Abdurrahman Muhammad Amart, PDG d'une société de production nigériane.

Arewaflix sera un service "non seulement pour les films hausa, mais aussi pour les films dans d'autres langues du nord du Nigeria", y compris le nupe et le kanuri, a déclaré M. Amart.

Des sous-titres sont prévus en anglais, en français et en arabe.

Ce n'est pas la première tentative de ce genre : Northflix, un autre projet axé sur le hausa, a fermé ses portes en 2023 en raison d'une faible croissance.

Dans tous les pays, il est difficile d'inciter les gens à payer pour les médias. Le Nigeria, où des millions de personnes vivent dans la pauvreté, aggravée par une crise économique depuis 2023, ne fait pas exception.

"Lorsqu'un film est accessible à une centaine de personnes sur une plateforme mal sécurisée, il peut rapidement être piraté et circuler partout", a déclaré Mustapha, le secrétaire du comité de censure.

L'inspiration bollywoodienne

L'industrie est connue pour sa combativité, mais la clé de la croissance internationale réside dans l'amélioration des équipements de production, explique le réalisateur Umar Abdulmalik.

Avec des histoires et une production de qualité, la barrière de la langue ne sera plus un problème, prédit-il, notant que Bollywood, en Inde, est devenu un média incontournable au Nigeria, bien que de nombreux spectateurs ne parlent ni anglais ni hindi, "parce qu'ils sont emportés par les émotions des personnages".

Pour l'instant, cependant, Kannywood semble vouloir s'en tenir à une tradition : faire plus avec moins.

Sur le plateau de tournage de "Wata Shida", la chaleur montait tandis que l'appel à la prière retentissait dans les mosquées voisines.

Après avoir annoncé la coupure, le réalisateur Ibrahim a demandé une autre prise.

"C'est bien, mais nous pouvons faire mieux", a-t-il déclaré. "Recommençons.