Niger : Niamey revient à la normale après la mutinerie de soldats

La vie a repris son cours normal dimanche à Niamey, la capitale du Niger, après que le régime militaire et ses partenaires paramilitaires russes ont réprimé une mutinerie de soldats.

Des combats intenses ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, avant que l’armée et ses alliés de l'Africa Corps russe ne parviennent à reprendre le contrôle en fin de journée.

Les mutins ont notamment tenté de prendre d’assaut le complexe présidentiel. Plusieurs d’entre eux ont été tués, selon une source sécuritaire, tandis que d’autres ont été arrêtés.

Des images télévisées ont montré des soldats se rendant.

Le Niger est dirigé par le général Abdourahamane Tiani depuis le coup d’État de juillet 2023. Il a rapproché le pays de la Russie et l’a éloigné de ses partenaires occidentaux, notamment de la France, ancienne puissance coloniale.

Dimanche, l’accès à la base aérienne de l’aéroport, où les mutins s’étaient barricadés, ainsi qu’à la présidence, était à nouveau ouvert, ont indiqué des habitants.

La population vaquait à ses occupations et les commerces fermés samedi avaient rouvert, tout comme le marché principal de Niamey.

"Nous avons passé une nuit d’enfer vendredi", a déclaré un habitant du quartier de Talladje, près de la base aérienne. "Ce matin, c’est le paradis, car hier soir (samedi), l’ambiance était très agréable".

Sécurité renforcée

Une importante opération de sécurité était néanmoins maintenue. Des soldats contrôlaient les personnes entrant à la présidence à l'aide de détecteurs de métaux.

Des véhicules équipés de mitrailleuses et des soldats étaient également postés le long des routes menant à la présidence. Un déploiement similaire a été observé aux abords de l'aéroport.

"Ce qui s'est passé relevait de nos affaires entre Nigériens", a déclaré un commerçant du quartier de la Route Tchanga, près de l'aéroport. "Dorénavant, de tels événements graves ne doivent plus jamais se reproduire. Le pays est déjà confronté au terrorisme".

Cet échange de tirs était le troisième incident de ce type cette année. Cette fois-ci, cependant, il impliquait des soldats.

Les incidents de janvier et de juin avaient vu des djihadistes attaquer l’aéroport international et la base aérienne, mais ils avaient été repoussés en quelques heures. Les troupes russes avaient apporté leur aide lors du premier incident.

Proie des djihadistes

Le Niger est en proie à la violence djihadiste depuis plus d’une décennie et, à l’instar de ses voisins, le Burkina Faso et le Mali, il peine à la contenir.

Ces deux pays sont également dirigés par des juntes militaires et entretiennent des liens étroits avec la Russie.

Bien que le Niger ait tourné le dos à la quasi-totalité de ses anciens alliés occidentaux, l'Italie maintient quelques centaines de soldats dans le pays pour former les forces nigériennes.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré dimanche sur X que le personnel militaire italien présent sur place "allait bien" et continuait à accomplir sa mission.

"La stabilité du Niger est fondamentale pour la sécurité de toute la région du Sahel, et elle est également cruciale pour lutter contre les trafics illicites et les flux migratoires irréguliers", a ajouté M. Tajani.

L’Algérie voisine, qui s’est récemment efforcée d’améliorer ses relations avec le Niger, a envoyé deux avions de patrouille de fabrication russe.

Un autre voisin, le Nigeria, avec lequel les relations sont plus tendues, a déclaré qu’il considérait la situation "avec une profonde inquiétude".

Dans un communiqué, son ministère des Affaires étrangères a exhorté "le gouvernement et le peuple nigériens à œuvrer ensemble en faveur d’un retour inclusif et participatif à la stabilité et à l’ordre constitutionnel".

Le ministère des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite a publié, dimanche sur X, un communiqué exprimant la "solidarité du Royaume avec le gouvernement… contre toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays".