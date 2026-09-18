Nigeria : les forces de sécurité déployées à Minna après la mort de 37 mineurs

Déploiement massif des forces de sécurité à Minna, dans le centre du Nigeria, au lendemain de la mort de 37 chercheurs d'or présumés clandestins, décédés en détention.

D'importants effectifs armés ont été déployés dans les rues de la ville, où des manifestants continuaient de battre le pavé vendredi. La veille, des émeutes avaient éclaté après l'annonce de ces décès survenus dans une cellule tenue par un groupe paramilitaire de défense civile : routes bloquées, dépôt de transport attaqué, tirs de la police pour disperser la foule.

Selon des survivants, les victimes seraient mortes asphyxiées, faute de ventilation, dans une cellule surpeuplée, malgré leurs appels à l'aide restés sans réponse. Un rapport des services de renseignement consulté par l'AFP confirme cette piste, contredisant la version initiale de la défense civile, qui évoquait une maladie. Face à la tension, les autorités ont instauré un couvre-feu nocturne et suspendu le commandant local de la défense civile.