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Kenya : deux morts après le crash d’un avion lors d’un vol d’entraînement

Des enquêteurs inspectent l'épave d'un avion dans un champ, à Kipeto, Kenya, le 18 septembre 2026   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AP

Kenya

Un élève pilote et son instructeur ont été tués vendredi dans le crash d’un petit avion d’entraînement à Kipeto, dans le comté de Kajiado, au sud-ouest de Nairobi, ont indiqué les autorités policières kényanes.

L’appareil s’est écrasé dans une zone vallonnée située près d’éoliennes et à proximité de plusieurs écoles. Selon des images tournées sur place, le fuselage s’est disloqué en plusieurs parties dans un champ sec. Le site a été bouclé par les enquêteurs, tandis que des dizaines d’écoliers en uniforme se sont rassemblés à distance pour observer les opérations.

Les deux victimes n’avaient pas encore été identifiées vendredi. Une enquête sur les circonstances de l’accident a été ouverte par les services chargés des investigations aéronautiques.

Des témoins cités par l’Associated Press ont fait état d’un épais brouillard matinal ayant fortement réduit la visibilité au moment du vol. Cette circonstance n’a toutefois pas été officiellement établie comme cause du crash.

La proximité du lieu de l’accident avec une école a également suscité l’émoi des riverains. Duncan Akaranga, dont l’enfant est scolarisé dans le secteur, a souligné que la présence de nombreuses écoles et d’élèves dans cette zone aurait pu entraîner un bilan beaucoup plus lourd.

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