En Crète, l’exercice militaire « Medusa » réunit plusieurs pays méditerranéens

Sur le littoral de l’île grecque de Crète, près de La Canée, les forces grecques et égyptiennes ont mené vendredi une dernière séquence de l’exercice « Medusa », à proximité immédiate d’une zone fréquentée par des vacanciers.

La manœuvre comprenait des attaques simulées de drones, des débarquements effectués à partir de vedettes rapides et l’intervention de militaires des forces spéciales et de fusiliers marins. Des avions et des hélicoptères ont également survolé la zone. La police militaire grecque avait établi un périmètre de sécurité afin d’éloigner les baigneurs du secteur des opérations.

Selon la lieutenante-colonelle Maria Kioliou, porte-parole de l’armée grecque, l’exercice, initialement conçu sur deux jours, est devenu au fil des années l’un des principaux exercices interarmées organisés dans la région. Elle a précisé que l’édition 2026 intégrait notamment des enseignements tirés des conflits récents, avec une place accrue accordée aux drones et aux véhicules militaires.

Organisé du 10 au 18 septembre, « Medusa » était conduit par la Grèce et l’Égypte. La France, l’Italie et Chypre y ont également participé. L’Égypte avait notamment déployé le porte-hélicoptères Gamal Abdel Nasser. Des observateurs de Serbie, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Mozambique étaient présents.

Ces manœuvres interviennent alors que plusieurs pays de la région renforcent leur coopération militaire. La Grèce a notamment signé récemment avec Israël un accord de 3 milliards d’euros portant sur la construction d’un nouveau système de défense aérienne, baptisé « Achilles Shield ». Quelques semaines auparavant, la Turquie, le Pakistan et l’Arabie saoudite avaient annoncé un accord de défense.