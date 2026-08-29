Niger : des « insurgés de l'armée » ont tenté de pénétrer dans le palais présidentiel

L’armée nigérienne a déclaré samedi qu’elle était « progressivement en train de reprendre le contrôle », après que des mutins ont commencé à prendre des soldats en otage dans une base militaire située à proximité de l’aéroport de la capitale et ont ouvert le feu.

Dans un communiqué lu à la télévision publique et signé par le ministre de la Défense, le général Salifou Mody, les autorités ont appelé la population à « rester calme et à vaquer librement à ses occupations ».

Des « insurgés issus des forces armées » ont tenté samedi de pénétrer dans le palais présidentiel de Niamey, la capitale du Niger, ont indiqué des sources sécuritaires à l'AFP, mais ils ont été repoussés par la garde présidentielle. Des échanges de tirs seraient toujours en cours au palais.

Dans la nuit, des habitants ont déclaré avoir entendu des tirs nourris dans plusieurs quartiers de la capitale, près du palais présidentiel et aux abords de l'aéroport, qui abrite une importante base militaire.

La télévision d'État a été coupée pendant plus d'une heure avant d'être rétablie vers 10 heures, heure locale.

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