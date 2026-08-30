Des dizaines de soldats ont été tués ou arrêtés après qu’un groupe de jeunes militaires a tenté de se mutiner dans la capitale du Niger. Après 24 heures de troubles, le Corps africain russe a fourni un appui aérien et terrestre aux forces locales pour résister à la rébellion.

La chaîne publique RTN a diffusé des images montrant des dizaines de soldats, pour la plupart jeunes, défilant en public.

Des habitants se sont rassemblés pour manifester leur soutien aux militaires au pouvoir.

« Nous n’acceptons pas que des individus mal intentionnés tentent de nous déstabiliser, ou tentent de saper ce processus d’émancipation que nous avons embrassé. Car les ennemis extérieurs que nous avons chassés ont juré de prendre toutes les mesures nécessaires pour nous déstabiliser et semer la discorde parmi nous.», a déclaré Ibrahim Boubacar, responsable d’une association partisan du régime militaire.

« Nous sommes sortis aujourd’hui pour manifester notre soutien aux autorités et montrer que nous ne restons pas les bras croisés. Jeunes et vieux, nous restons tous vigilants. Chaque jour, nous prions Allah de nous protéger, car Il nous a donné de bons dirigeants comme Abdourahamane Tiani, qui s’engagent à sauver notre pays. », a indiqué Moumoudou Abdouramane, partisan du régime militaire.

Des coups de feu et des explosions se sont fait entendre toute la nuit de vendredi à samedi dans une base militaire stratégique.

Cette base est située au sein de l’aéroport principal de Niamey, à proximité du palais présidentiel. On ignorait où se trouvait le chef militaire Abdourahamane Tchiani. Des officiers supérieurs de l’armée nigérienne se sont rendus à la base du Corps africain située à l’aéroport « et ont remercié les militaires pour leur aide dans la répression de la rébellion », ont rapporté les médias russes, citant les propos de Viktor Voropayev, ambassadeur de Moscou au Niger.

L’événement semble avoir été orchestrés par de jeunes soldats mécontents de l’aggravation de la violence des militants sous le régime militaire. Les soldats rebelles s’étaient retranchés dans la base militaire jusqu’à tard samedi soir, tandis que la garde présidentielle sécurisait le palais présidentiel et était déployée pour reprendre le contrôle de la base, ont indiqué des analystes et des diplomates. Certains des soldats mutins provenaient du sud-ouest du pays, l’une des régions les plus touchées par l’insécurité, ont indiqué des diplomates et des analystes.