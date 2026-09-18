RDC : le CUBE, un dispositif innovant dans la lutte contre Ebola

L’épidémie d’Ebola continue de s’étendre en République démocratique du Congo, où le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) soutient la riposte grâce à un financement rapide et flexible.

À Rwampara, dans la province de l’Ituri, l’organisation non gouvernementale internationale ALIMA gère un centre de traitement d’Ebola en partenariat avec le gouvernement.

Dans ce centre, une unité de traitement transparente innovante, appelée CUBE, permet aux soignants de prodiguer des soins essentiels tout en réduisant leur exposition au virus. Ses parois transparentes permettent également aux patients de voir et de communiquer avec leurs proches, contribuant ainsi à préserver un lien humain essentiel pendant leur isolement.

ALIMA a développé le CUBE, ou Chambre d’Urgence Biosécurisée pour Épidémies, à la suite de l’épidémie d’Ebola qui a frappé l’Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016 et fait plus de 10 000 morts. Cette unité modulaire, rapidement déployable, est conçue pour traiter des maladies hautement contagieuses telles qu’Ebola.

Des gants intégrés, des systèmes de soins à distance et une surveillance continue permettent aux soignants de dispenser des soins de qualité tout en limitant le recours à des équipements de protection individuelle complets. L’unité peut accueillir des patients nécessitant des soins spécialisés, notamment des nouveau-nés et des personnes dans un état critique.

Le CUBE peut être déployé rapidement et permettre de réduire les coûts jusqu’à 75 % par rapport aux structures de traitement traditionnelles. Le centre de traitement d’Ebola de Rwampara est équipé d’un CUBE.

Un financement rapide et flexible permet de soutenir les organisations humanitaires engagées dans la riposte à Ebola. Par l’intermédiaire des fonds communs gérés par l’OCHA, les agences des Nations unies et les organisations non gouvernementales reçoivent des financements pour intensifier leurs activités et soutenir plus largement la réponse humanitaire dans les zones touchées.

Fadwa Benmbarek, directrice adjointe du bureau de l’OCHA en République démocratique du Congo, a déclaré : « un financement rapide et flexible permet à des partenaires comme ALIMA de fournir des soins vitaux aux patients atteints d’Ebola ainsi qu’aux survivants. »