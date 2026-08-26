Afrique du Sud : Barrydale, la petite ville où l’art fait battre les cœurs

La ville de Barrydale est en train de devenir un paradis pour les artistes. Sue Melville, copropriétaire du Karoo Art Hotel, explique pourquoi les artistes, en particulier, sont attirés par cette ville située à la lisière du semi-désert du Karoo.

"Je pense que ce qui attire les artistes, c’est cette sensation d’espace. C’est presque comme une page blanche. C’est une page vierge à explorer, qui inspire et permet de découvrir de nouvelles choses qui vous poussent à créer. Il y a l’eau, il y a les montagnes, il y a ce vaste ciel… Il y a tant de choses ici", explique-t-elle.

Cathy Miller, professeure d’arts plastiques, anime des ateliers d’art à Barrydale depuis cinq ans. Dans cet atelier de trois jours, elle met l’accent sur les coups de pinceau et les traces laissées par celui-ci.

Selon Mme Milner, Barrydale présente de nombreux attraits pour les artistes. "Barrydale est devenue une destination où j’amène des artistes venus de toute l’Afrique du Sud et, bien sûr, du monde entier. Et je pense que ce qui est formidable, c’est que c’est une ville suffisamment petite, mais qu’il y a aussi assez de restaurants, d’endroits à visiter, assez de stimulation intellectuelle pour intéresser un artiste, sans oublier, bien sûr, la beauté à couper le souffle."

Amanda Schlee est une artiste amateur originaire du Cap qui participe à l’atelier. "C’est un immense apprentissage pour moi. Et j’adore être ici, car c’est une magnifique vieille ville, et ce lieu en lui-même est époustouflant. Et pendant la pause déjeuner, quand on se promène en ville, c’est vraiment un endroit magnifique et paisible."

Rick Melville, copropriétaire du Karoo Art Hotel qui organise des événements artistiques, explique que les artistes s’installent à Barrydale.

Il déclare : "C’est un village où tout le monde s’entend bien. On n’a pas, euh… c’est très paisible. On n’a pas grand-chose… il n’y a pas vraiment de délinquance dont on puisse parler. Et je trouve qu’il y a une super ambiance, vous voyez. Et les artistes en attirent d’autres, donc un artiste arrive… et il doit y avoir 15, 20, je ne sais pas, ateliers d’art à Barrydale."

L’artiste Scott Hart vit à Barrydale depuis 22 ans. Il fait partie d’un collectif artistique engagé socialement, l’atelier Magpie.

Avec ses collaborateurs, il récupère des bouteilles en plastique usagées pour fabriquer des lustres, dont l’un a été accroché à la Maison-Blanche sous la présidence d’Obama.

Ils utilisent également des bouteilles en plastique usagées pour réaliser des créations sur commande.

"Nous sommes à la fois un espace d’exposition et un atelier spécialisé dans la fabrication d’éléments et d’œuvres à partir de matériaux de récupération, ou ce qu’on appelle aujourd’hui le “surcyclage”. Nous nous concentrons actuellement sur le PET. Nous travaillons sur un projet pour une destination touristique à Tsitsikamma. Et celui-ci consiste en plus de 400 poissons fabriqués à partir de bouteilles en PET."

Donna Kouter dirige à Barrydale une ONG dédiée à l’épanouissement des jeunes et des enfants, appelée Just For Fun.

L’organisation transmet des compétences artistiques aux jeunes, dont beaucoup peuvent avoir du mal à trouver un emploi ou un but dans la vie, comme l’explique Donna Kouter.

"Nous proposons bien sûr des ateliers d’art et d’artisanat, ainsi que de petits spectacles, mais l’art de la marionnette est vraiment particulier, car nous avons constaté qu’il faut faire appel à son imagination. » Ce sont des marionnettes, mais il faut leur insuffler la vie. Et je pense que tout ce processus de réflexion et d’exploration, qui consiste à considérer l’objet comme un être vivant, fait naître quelque chose dans l’esprit des jeunes et leur donne, au final, la force d’y croire. De plus, dans notre petite communauté, beaucoup de jeunes ne sont même jamais allés au théâtre."

L’équipe passe une année à fabriquer des marionnettes, à répéter et à préparer le défilé de marionnettes de fin d’année à Barrydale.

Située à environ trois heures de route à l’est du Cap, Barrydale est une petite ville dotée d’un grand cœur d’artiste.Selon l’organisateur d’événements Graham Abbott, la ville a de quoi séduire tout le monde.

"Barrydale est entourée d’une nature absolument incroyable. On peut faire des randonnées en montagne, se baigner dans le col situé à seulement sept kilomètres environ, le col de Tradouw, et il y a une source thermale un peu plus loin sur la route qui est absolument incroyable, la source thermale de Warmwaterberg. La ville regorge d’artistes et compte de nombreuses boutiques d’antiquités."

Graham Abbott espère que Barrydale ne perdra pas son caractère malgré cette visibilité accrue.

"Barrydale est l’une des dernières villes à avoir du caractère, un vrai caractère. Et nous espérons que cela ne changera pas. Le progrès est inévitable, la gentrification aussi, mais nous ne voulons vraiment pas que le caractère de notre ville change. C’est toutefois une petite ville solide. Beaucoup de gens s’y installent ; nous espérons simplement que ces nouveaux arrivants préserveront le charme pittoresque de notre ville."