Afrique du Sud : 43 assassinats politiques avant les municipales

À un mois des élections locales, au moins 43 personnes ont été tuées depuis le début de l’année dans des attaques présumées à caractère politique en Afrique du Sud, selon un rapport de l’organisation Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). Le pays entre dans une période électorale sous tension, alors que l’ANC, au pouvoir depuis la fin de l’apartheid, cherche à reconquérir son électorat.

Au moins 43 personnes ont été tuées dans 45 attaques liées à la politique recensées en Afrique du Sud entre le 1er janvier et le 30 septembre 2026, selon les données de la GI-TOC publiées vendredi dans un rapport intitulé Bullets and Ballots. Le bilan dépasse déjà, sur les neuf premiers mois de l’année, le total annuel enregistré par l’organisation depuis le début de son suivi en 2015.

Les victimes sont principalement des responsables de partis, des conseillers municipaux, des membres d’organisations et mouvements civiques ainsi que des représentants de chefferies traditionnelles. Parmi les personnes tuées, 13 appartenaient à l’ANC, tandis que huit étaient membres du MK Party (MKP), formation dirigée par l’ancien président Jacob Zuma.

La province du KwaZulu-Natal, fief du MKP, concentre la majorité des attaques recensées. Le Gauteng, qui abrite notamment Johannesburg, arrive en deuxième position avec dix incidents.

Les prochaines élections municipales, prévues le 4 novembre, constituent un scrutin important pour l’ANC. Le parti, qui dirigeait l’Afrique du Sud depuis 1994, a perdu sa majorité parlementaire lors des élections nationales de 2024, dans un contexte marqué notamment par les critiques concernant les infrastructures défaillantes, la criminalité et la corruption.

La GI-TOC estime que les mois précédant le scrutin pourraient rester particulièrement sensibles, alors que la compétition pour le pouvoir local s’intensifie. Ces élections seront également observées comme un indicateur du rapport de forces en vue des prochaines élections nationales, prévues en 2029.