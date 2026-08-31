Royaume-Uni : le carnaval de Notting Hill célèbre ses 60 ans

Organisé du samedi 29 au lundi 31 août, durant le week-end prolongé du Bank Holiday, le carnaval de Notting Hill célèbre cette année six décennies d’existence.

La manifestation s’est ouverte samedi avec le Panorama, compétition nationale de steel bands, au parc Emslie Horniman's Pleasance. Dimanche a été consacré au J’ouvert puis aux cortèges familiaux. Lundi, la grande parade des adultes doit réunir chars imposants, costumes confectionnés à la main et plus de 30 sound systems, au son du reggae, de la soca et du dancehall, jusqu’à 19 heures.

À chaque journée de festivités, la musique s’interrompt à 15 heures pour une minute de silence de 72 secondes en hommage aux victimes de l’incendie de la tour Grenfell, survenu en juin 2017 dans ce même secteur de l’ouest londonien.

Derrière son image de gigantesque fête populaire, le carnaval conserve une forte dimension historique et politique. Ses racines remontent aux tensions raciales qui traversaient Notting Hill à la fin des années 1950, alors que le quartier accueillait une importante population caribéenne issue notamment de la génération Windrush. Le meurtre de Kelso Cochrane, jeune Antillais assassiné en 1959 dans un contexte de violences racistes, est devenu l’un des symboles de cette période.

L’idée d’un carnaval destiné à rassembler les communautés et à affirmer la culture caribéenne s’est notamment développée sous l’impulsion de personnalités telles que Claudia Jones et, en 1966, de la travailleuse sociale Rhaune Laslett. Le premier événement organisé à Notting Hill cette année-là allait progressivement devenir l’une des grandes manifestations culturelles du Royaume-Uni.

Soixante ans plus tard, cette dimension mémorielle coexiste avec une organisation devenue considérable. Des centaines de stands de restauration et de nombreux espaces musicaux accompagnent les défilés, tandis que l’affluence, estimée à près de deux millions de visiteurs pour le jubilé, impose une logistique et des dispositifs de sécurité à la mesure de l’événement. Pour cette édition anniversaire, la mairie de Londres a prévu un financement de 4,66 millions de livres consacré notamment à la sécurité et à la gestion des flux.