Football – transfert : le pari turc de Mohamed Salah après Liverpool

Une page se tourne pour Mohamed Salah. Après neuf saisons passées à Liverpool, l'attaquant égyptien s'apprête à poursuivre sa carrière en Turquie. Libre depuis son départ des Reds, le joueur de 34 ans est arrivé mercredi à Istanbul pour finaliser son transfert à Trabzonspor.

À son arrivée à l'aéroport Atatürk, Salah a été accueilli par des centaines de supporters venus célébrer celui que le club a déjà présenté comme sa nouvelle recrue phare. Sur les réseaux sociaux, Trabzonspor avait entretenu l'enthousiasme quelques heures plus tôt en publiant des photos de l'international égyptien à bord d'un avion privé, accompagnées du message : « Mode Salah activé ».

L'ancien joueur de Liverpool doit passer sa visite médicale avant de rejoindre Trabzon, où il signera un contrat de deux saisons, dont une en option. Selon plusieurs médias turcs, l'opération prévoit une rémunération d'environ 17 millions d'euros par an.

Une légende quitte Anfield

L'arrivée de Mohamed Salah en Turquie marque la fin d'une aventure exceptionnelle avec Liverpool. Recruté en 2017 en provenance de l'AS Rome, l'ailier est devenu l'une des plus grandes icônes de l'histoire du club anglais.

En neuf saisons, il a inscrit 257 buts et délivré 123 passes décisives en 442 rencontres toutes compétitions confondues. Son palmarès comprend notamment deux titres de Premier League, une Ligue des champions, ainsi que plusieurs trophées nationaux et internationaux.

Surnommé « l'Egyptian King » par les supporters anglais, Salah laisse derrière lui un héritage considérable, malgré une dernière saison moins prolifique que les précédentes.

Un défi ambitieux pour Trabzonspor

Champion de Turquie pour la dernière fois en 2022, Trabzonspor est le principal rival anatolien des trois grandes puissances d'Istanbul : Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş.

Qualifié pour les barrages de la Ligue Europa, le club de la mer Noire entend renforcer ses ambitions avec l'arrivée de l'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire. Le recrutement de Mohamed Salah constitue un véritable coup de prestige pour le football turc et témoigne des ambitions du club sur la scène nationale et européenne.

Une icône du football africain

Au-delà de ses exploits en club, Mohamed Salah demeure une figure incontournable de la sélection égyptienne. Auteur de 68 buts en 121 sélections, il a largement contribué au rayonnement des Pharaons sur la scène internationale et reste l'un des joueurs africains les plus populaires de sa génération.

À 34 ans, l'attaquant s'apprête désormais à écrire un nouveau chapitre de sa carrière. Pour Trabzonspor, l'arrivée de Salah est bien plus qu'un transfert : c'est l'espoir de renouer avec les sommets du football turc et de briller à nouveau sur la scène européenne.