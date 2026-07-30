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Football : au Chili, le cap-verdien Vozinha pourrait renoncer à son surnom

Le gardien de but du Cap-Vert, Vozinha, à Miami Gardens, en Floride, le 3 juillet 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Chili

Vozinha s’affiche aux côtés de Spider-Man. Le gardien cap-verdien de 40 ans participe à la campagne promotionnelle du nouveau film Spider-Man: Brand New Day, alors que sa notoriété a explosé depuis la dernière Coupe du monde.

Révélé par ses performances avec le Cap-Vert, notamment face à l’Argentine, Vozinha va poursuivre sa carrière au Chili, sous les couleurs du club Colo-Colo, avec un contrat de 18 mois.

Mais son arrivée pose un problème réglementaire : au Chili, les joueurs doivent porter leur nom de famille sur leur maillot, les surnoms étant interdits. Colo-Colo demande donc une dérogation pour que le gardien puisse conserver "Vozinha", le nom sous lequel il s’est fait connaître.

De son vrai nom Josimar José Évora Dias, le gardien devra sinon choisir entre Évora et Dias. Le Conseil des présidents, l'instance composée des dirigeants des clubs chiliens, doit se prononcer vendredi. La décision devra être unanime.

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