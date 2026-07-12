Egypte : El-Sissi célèbre le parcours historique des Pharaons après leur retour du Mondial

Le président Abdel-Fattah el-Sissi a organisé samedi une cérémonie en l’honneur de l’équipe nationale égyptienne de football, un jour après le retour de la sélection au pays à l’issue de son parcours en Coupe du monde.

La réception s’est tenue dans la ville d’El-Alamein, sur la côte méditerranéenne, où le chef de l’État a accueilli les joueurs et le staff technique. Devant les membres de l’équipe, il a tenu à exprimer la reconnaissance des autorités égyptiennes pour leur parcours.

« Nous voulions simplement vous exprimer notre gratitude et vous dire combien nous sommes fiers de vous. Vous nous avez apporté beaucoup de joie », a déclaré Abdel-Fattah el-Sissi. Le président égyptien a également affirmé que les joueurs avaient réalisé « quelque chose de remarquable », ajoutant qu’ils avaient rendu leur pays fier par leurs accomplissements.

La délégation égyptienne, conduite par son capitaine Mohamed Salah, avait regagné le pays vendredi, accueillie par des milliers de supporters venus saluer la performance des Pharaons. L’aventure de la sélection s’est achevée en huitièmes de finale après une défaite 3-2 face à l’Argentine, une rencontre marquée par des décisions arbitrales contestées.

L’Égypte a toutefois réalisé un parcours inédit en atteignant pour la première fois les huitièmes de finale de la Coupe du monde. La qualification avait été obtenue après une victoire contre l’Australie aux tirs au but, sur le score de 4-2.

Lors de la cérémonie, Mohamed Salah a remercié le président pour son soutien constant. Le capitaine égyptien a estimé que cette participation constituait « un bon début » pour permettre à l’équipe nationale de retrouver une place sur la scène internationale.

Évoquant la controverse née du match face à l’Argentine, Mohamed Salah a déclaré : « Si Dieu le veut, nos droits ou les droits du peuple ne seront pas affectés à l’avenir. »

Dans un communiqué, la présidence égyptienne a salué la « performance héroïque » de la sélection, considérant ce parcours comme une étape encourageante pour le football national. Malgré l’élimination, le retour des Pharaons a été marqué par un accueil populaire témoignant de l’engouement suscité par leur campagne mondiale.