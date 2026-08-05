Happy City Index 2026 : aucune ville africaine parmi les 200 premières villes

Le "Happy City Index" est un classement des villes les plus heureuses du monde selon un large éventail de critères, dont le nombre de jours de congés par an, mais aussi la croissance du PIB. Dans la dernière édition, aucune ville du continent africain ne figure en haut du classement.

241e : la ville de Rabat est la ville africaine la plus hautement classée dans le Happy City Index 2026. Mais elle reste loin de villes telles que Copenhague Helsinki et Genève, situées tout en haut du palmarès - et exclusivement en Europe.

Au total, le classement a comparé 3400 villes partout dans le monde, dont un peu moins de 1000 ont été sélectionnées pour une "analyse profonde". A l'issue de cette dernière, les chercheurs ont établi un classement des 251 villes les plus heureuses du monde, selon un large éventail de critères.

La méthodologie de calcul du Happy City Index repose sur cinq grands piliers d'analyse : les citoyens, la gouvernance, la santé, l'environnement et l'économie. Chacun de ces piliers comprend des sous-critères, menant le nombre total d'éléments d'analyse à 64.

Le choix des villes à comparer a également été restreint selon notamment leur taille (un nombre d'habitants supérieur à 100 000, ainsi que les 30 villes les plus grandes par pays).

A travers ce mode de calcul, le classement initial de villes à analyser comprend plusieurs grandes villes africaines, dont Accra, Abuja, Kampala et Lomé. Néanmoins, le classement final restreint à 251 villes ne comprend plus aucune ville du continent africain à l'exception de la capitale marocaine.