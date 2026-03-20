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Liverpool interpelle les réseaux après les attaques racistes contre Konaté

Ibrahima Konaté, de Liverpool, célèbre le troisième but de son équipe lors du match de Ligue des champions contre l’Eintracht Francfort, à Francfort, le 22 octobre 2025.   -  
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AP Photo

By Africanews

Royaume-Uni

Le défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté a été la cible d’insultes racistes en ligne, a dénoncé le club anglais.

Ces attaques font suite au match de Ligue des champions face à Galatasaray, au cours duquel le joueur a été impliqué dans une action ayant conduit à la blessure de l’attaquant Victor Osimhen.

Dans un communiqué, Liverpool condamne des propos « déshumanisants et empreints de haine » et appelle les réseaux sociaux à agir davantage. Le club estime que ces plateformes disposent des moyens nécessaires pour lutter contre ces abus.

Liverpool affirme également soutenir son joueur et travailler avec les autorités pour identifier les auteurs.

Ce nouvel incident s’inscrit dans une série préoccupante. Le mois dernier, plusieurs joueurs de Premier League ont eux aussi été victimes d’insultes racistes en ligne.

Des associations dénoncent un phénomène persistant dans le football, et appellent à des mesures immédiates pour y mettre fin.

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