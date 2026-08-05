RDC: un premier échange de prisonniers entre Kinshasa et l'AFC/M23 en préparation

Le projet d'échange de prisonniers entre les autorités congolaises et le groupe rebelle AFC/M23, annoncé depuis plusieurs mois dans le cadre du processus de paix en République démocratique du Congo (RDC), pourrait connaître une première avancée dans les prochains jours, selon des informations rapportées par RFI.

Quinze hommes identifiés comme affiliés à l'AFC/M23 se trouvent actuellement à Beni, dans l'est du pays, après avoir été transférés depuis des établissements pénitentiaires de Kinshasa en vue d'un premier échange, selon plusieurs sources citées par la radio.

Le ministre congolais de la Communication, Patrick Muyaya, avait confirmé le 1er juillet leur présence à Beni. Plus d'un mois après cette annonce, les détenus y demeurent toujours dans l'attente de la poursuite de l'opération.

Selon des sources gouvernementales et des interlocuteurs proches du mouvement rebelle, les quinze prisonniers ne comptent pas parmi les principaux responsables de l'AFC/M23. Une source proche de la rébellion a indiqué à RFI qu'aucun d'entre eux n'avait été condamné à mort, tout en précisant que des détenus faisant l'objet d'une telle condamnation figurent sur une liste plus large de personnes susceptibles d'être concernées par un échange ultérieur.

Le processus a notamment été retardé par des questions sanitaires, selon des sources gouvernementales citées par RFI. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), chargé de faciliter la remise des détenus entre les deux parties, n'a pas participé au transfert entre Kinshasa et Beni, mais devrait intervenir lors des prochaines étapes de l'opération.

Cette évolution est perçue comme un possible geste de confiance dans le cadre des efforts de médiation visant à relancer le processus de paix dans l'est de la RDC, même si les différents acteurs continuent d'afficher leur prudence quant à l'issue de ce dossier.