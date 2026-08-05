Cameroun : pour pallier son absence, Paul Biya multiplie les décrets

Alors que son absence prolongée entraîne des accusations de vacance du pouvoir, le président camerounais Paul Biya multiplie les décrets pour revendiquer une activité continue et asseoir sa capacité à gouverner.

Le chef de l'État de 93 ans a quitté le Cameroun avec son épouse le 7 juin dernier pour ce qui avait été présenté comme "un court séjour privé en Europe".

Mais près de deux mois plus tard, Paul Biya reste invisible et les rumeurs sur son état de santé se multiplient.

Pour couper court aux interrogations, le dirigeant a adopté une nouvelle stratégie de communication en multipliant les actes présidentiels.

Fin juillet, le président camerounais a signé un décret permettant au ministre de l'Économie de finaliser des accords avec la Banque islamique de développement pour un montant de près de 28 milliards de francs CFA, selon RFI.

Le 3 août, Paul Biya a aussi procédé à un remaniement au sommet de l'armée. Il a notamment promu cinq colonels au grade de général de brigade et a désigné le général de division Ebaka Hypolite nouveau major général des armées.

Ces nominations permettent à Paul Biya de rester présent dans les affaires de l'État, mais aussi de verrouiller un peu plus son appareil sécuritaire.

Le gouvernement nie toute dégradation l'état de santé du président et a assuré de son retour prochain au Cameroun.

Cette absence d’une longueur inédite a également suscité de vives critiques au sein de l’opposition, qui dénonce notamment un "vide institutionnel" et un pays en "pilotage automatique", alors que la nomination d’un nouveau gouvernement et d’un vice-président sont attendus depuis plusieurs mois.