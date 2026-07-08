Sommet de l’OTAN : Donald Trump met fin au cessez-le-feu avec l'Iran et s'en prend à ses alliés

Le président américain Donald Trump s'en est pris mercredi aux alliés de l'OTAN lors d'un sommet à Ankara, alors que les répercussions de sa guerre contre l'Iran menaçaient d'éclipser cette réunion cruciale.

Alors que les tensions s’intensifiaient après une nouvelle escalade entre forces américaines et iraniennes, Donald Trump a affirmé que le cessez-le-feu avec Téhéran était « terminé ». Il a également reproché aux membres européens de l’Alliance de ne pas avoir soutenu sa campagne contre l’Iran, qu’il considère comme le principal État soutenant le terrorisme.

« Je suis très en colère contre l’OTAN », a déclaré le président américain, évoquant notamment le dossier du Groenland et le manque de soutien de ses partenaires face à l’Iran. Il a une nouvelle fois insisté sur son souhait de placer ce territoire autonome danois sous contrôle américain, estimant qu’il revêt une importance stratégique majeure pour Washington.

« Le Groenland est un gros problème pour nous », a-t-il déclaré, affirmant que l’île était essentielle à la sécurité mondiale. La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, lui a répondu que le Groenland « n’est, bien sûr, pas à vendre ».

Donald Trump a également ciblé l’Espagne, qu’il a qualifiée de « terrible partenaire » au sein de l’OTAN, relançant un différend lié notamment aux dépenses militaires de Madrid. Il a même demandé à son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, d’envisager des mesures économiques contre le pays.

Des alliés européens cherchent à rassurer Washington

Face aux inquiétudes grandissantes parmi les membres de l’Alliance, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a tenté de réaffirmer « l’engagement total » des États-Unis envers l’organisation. Il a salué les efforts des alliés européens pour augmenter leurs budgets militaires, une priorité régulièrement défendue par Donald Trump.

Selon les chiffres publiés avant le sommet, les dépenses de défense européennes auraient progressé de 11 % en 2026, atteignant environ 634 milliards de dollars, contre 571 milliards l’année précédente.

Afin d’éviter une nouvelle confrontation avec Washington, les pays membres de l’OTAN ont annoncé plusieurs contrats d’armement représentant plusieurs dizaines de milliards de dollars, destinés à montrer leur volonté d’assumer davantage de responsabilités dans la défense du continent face à la Russie.

Mark Rutte a estimé que les alliés « tenaient leurs engagements » et a présenté ces annonces comme « une grande victoire pour le président américain ».

Ukraine, Russie et rapprochement avec Ankara

La guerre en Ukraine figurait également parmi les dossiers majeurs du sommet. Donald Trump a affirmé que Moscou et Kyiv souhaitaient parvenir à un accord de paix, alors qu’il devait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain s’était auparavant entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine et devait faire un point après ses discussions avec le dirigeant ukrainien.

De leur côté, l’Europe et le Canada prévoient de maintenir leur soutien militaire à l’Ukraine à hauteur de 70 milliards d’euros par an en 2026 et 2027.

Donald Trump devait également rencontrer le président syrien Ahmed al-Sharaa, dans le cadre des efforts visant à réintégrer progressivement la Syrie sur la scène internationale après des années de guerre civile.

En parallèle, le président américain a adressé un signal positif à son hôte turc Recep Tayyip Erdogan, en se disant favorable à une possible vente d’avions de combat F-35 à la Turquie et à une levée des sanctions américaines. Ankara avait été exclue du programme F-35 en 2019 après l’achat d’un système de défense russe, une décision qui avait fortement dégradé les relations entre les deux pays.