Soudan : la guerre et les tensions régionales menacent l'agriculture

Partout au Soudan, les agriculteurs affirment que la flambée des prix mondiaux du carburant et des engrais, conséquence du conflit avec l’Iran, les obligera à réduire leurs semis cet été, ce qui limitera la production alimentaire dans un pays où la guerre a provoqué une famine aiguë.

Huit agriculteurs originaires de différentes régions du Soudan, ainsi que des experts du secteur, ont déclaré à Reuters que la hausse des prix du carburant et des engrais aggraverait les problèmes causés par la guerre civile, affectant les cultures vivrières nationales telles que le sorgho et le millet, ainsi que les exportations comme le sésame.

Le Soudan est particulièrement vulnérable aux répercussions de la crise régionale, car il dépend du Golfe pour plus de la moitié de ses besoins en engrais, selon les données de l’ONU (s’ouvre dans un nouvel onglet), tandis que la guerre entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, une milice paramilitaire, l’a rendu entièrement dépendant des importations de carburant.

Le pays se trouve également déjà en première ligne face à une crise alimentaire mondiale imminente, dans un contexte de réduction des budgets d’aide. Environ 19,5 millions de personnes, soit plus de 40 % de la population, sont confrontées à une situation d'insécurité alimentaire aiguë, certaines régions étant menacées par la famine, selon un organisme de surveillance soutenu par l’ONU.

Le potentiel agricole du Soudan a suscité l’intérêt des investisseurs du Golfe, mais le secteur a été freiné par des décennies de mauvaise gestion et de guerre. Environ deux tiers de la population dépendent de l’agriculture pour leur subsistance.

La guerre régionale a « mis du sel sur la plaie », a déclaré Sadig Elamin, analyste principal chargé de la sécurité alimentaire au Soudan pour l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), avertissant que la production globale pourrait chuter de « pas moins de 40 % ».

Un choc prolongé risque d’aggraver la famine « bien au-delà de la crise alimentaire actuelle », a déclaré ce mois-ci le Bureau humanitaire des Nations unies.

LES PRIX DE LA GUERRE

Après plus de trois ans de guerre au Soudan, l’armée contrôle les régions du centre et de l’est, tandis que les Forces de soutien rapide (RSF) ont consolidé leur emprise sur le Darfour, à l’ouest. Les deux camps se disputent la vaste région du Kordofan, située entre les deux et cruciale pour l’agriculture.

Pour les agriculteurs du projet de Jamuia, au sud d’Omdurman, cette saison des semailles aurait dû être prometteuse, après que les RSF, accusées d’avoir endommagé les canaux d’irrigation et les pompes à eau, ont été chassées il y a un an de la zone jouxtant la capitale, Khartoum.

Aujourd’hui, cependant, les agriculteurs sont confrontés à une hausse de 67 % du prix des engrais par rapport à l’année dernière, tandis que les prix des carburants – notamment le diesel utilisé pour les pompes d’irrigation – ont plus que doublé, selon des enquêtes nationales.

« À ce prix-là, on ne fait pas de bénéfices ; on consacre la totalité de ses bénéfices au diesel », a déclaré un agriculteur, Bashir Ismail.

Seuls 500 feddans (4 200 hectares) sur un total de 10 000 ont été ensemencés à mi-parcours de la saison des semis, a indiqué Omar al-Ebeid, secrétaire du comité des agriculteurs du programme.