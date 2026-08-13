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Soudan : les FSR revendiquent la prise de Geissan, ville frontalière de l'Éthiopie

Un soldat soudanais des Forces de soutien rapide se tient debout sur son véhicule dans la province du Nil-Est, au Soudan, le 22 juin 2019.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Soudan

Au Soudan, les paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR) ont annoncé avoir capturé la ville de Geissan, dans l'État du Nil Bleu.

Les FSR ont lancé mardi des frappes de drones et des attaques au sol contre cette ville frontalière de l'Éthiopie. Les autorités de Geissan ont accusé les paramilitaires d'avoir attaqué les fermes environnantes et pillé les récoltes.

L'armée soudanaise n'a pas confirmé la prise de Geissan, mais elle affirme que les FSR ont lancé leur attaque "depuis l'intérieur du territoire éthiopien", selon une source militaire à l'AFP.

L'État du Nil Bleu est devenu un front clé de la guerre qui déchire le Soudan depuis avril 2023, les FSR y menant des offensives terrestres et intensifiant les frappes de drones pour contester le contrôle de l'armée dans le sud-est du pays. Depuis début 2026, les combats ont déplacé environ 60 000 personnes à travers l'État, selon l'ONU.

En juillet, l'armée a repris la ville frontalière de Kurmuk, poursuivant sa progression pour sécuriser l'autoroute de 153 kilomètres reliant la région à El-Damazin, qu'elle contrôle, dans le nord de l'État. Les FSR et leurs alliés du Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord tiennent le sud du Nil Bleu, bordé par l'Ethiopie et le Soudan du Sud.

En mai, le gouvernement soudanais avait accusé l'Éthiopie et les Émirats arabes unis d'avoir facilité des attaques de drones lancées depuis le territoire éthiopien contre plusieurs États du pays, notamment sur Khartoum.

Abou Dhabi est largement accusé d'armer les FSR, ce qu'il dément catégoriquement. L'Éthiopie a également nié héberger sur son territoire des forces des FSR ou émiraties.

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