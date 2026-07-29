Soudan : au moins 23 enfants tués en deux mois au Kordofan du Nord

Au moins 23 enfants auraient été tués et 25 autres blessés dans le Kordofan du Nord au cours des deux derniers mois, depuis que le conflit s'est intensifié autour d'El-Obeid fin mai, selon l'UNICEF.

Le dernier incident en date s'est produit vendredi 24 juilletdans la région de Burbur, au sud d'Al-Obeid, où au moins quatre enfants – deux garçons et deux filles âgés de 8 à 16 ans – auraient été tués. Cela porte à au moins huit le nombre total d’enfants qui auraient été tués ou blessés au mois de juillet.

Ces faits font suite à des informations selon lesquelles au moins dix enfants auraient été tués ou blessés en mai et au moins 30 en juin, le plus jeune d’entre eux n’ayant que deux mois.

"Quatre autres enfants ont perdu la vie dans un conflit qui continue de mettre les enfants et leurs familles en grave danger", a déclaré Sheldon Yett, représentant de l’UNICEF au Soudan.

"Derrière chaque chiffre se cache un enfant dont la vie a été fauchée prématurément et une famille dont l’avenir a été bouleversé à jamais. Les enfants continuent d’être les victimes de ce conflit. Leur sécurité, leurs droits et les services dont ils dépendent doivent être protégés."

Partout au Soudan, les enfants subissent de plein fouet les conséquences de plus de trois ans de conflit. Au cours des six premiers mois de l’année, au moins 330 enfants auraient été tués ou blessés. Les violences persistantes, les déplacements répétés et les dégâts causés aux infrastructures civiles mettent en danger la vie, le bien-être et l’avenir des enfants.

L'UNICEF appelle toutes les parties à protéger les civils, y compris les enfants, et à respecter leurs obligations au titre du droit international humanitaire.

L'organisme de l'ONU appelle à protéger les infrastructures et services nécessaires au bien-être des enfants, notamment "les écoles, les établissements de santé et les réseaux d'approvisionnement en eau".