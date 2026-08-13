Soudan : El-Obeid face à une crise humanitaire majeure

À El-Obeid, dans le Kordofan du Nord, les combats entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) aggravent une situation humanitaire déjà critique.

Les frappes de drones ont endommagé des infrastructures et perturbé les principales voies d’approvisionnement de cette ville stratégique.

Le manque de carburant affecte directement les habitants et les structures de santé. À l’hôpital universitaire d’El-Obeid, les coupures d’électricité compliquent les soins, les opérations et les accouchements. Les bébés prématurés placés en couveuse sont particulièrement vulnérables lorsque les générateurs s’arrêtent faute de carburant.

Dans les camps, des milliers de déplacés vivent également dans des conditions très précaires. Amna, qui a récemment accouché, raconte avoir perdu son mari alors qu’elle était enceinte de quatre mois. Elle affirme manquer de nourriture et de biens de première nécessité.

En ville, des habitants se tournent vers le marché noir pour trouver du carburant. Des forages sont également réalisés pour tenter de rétablir l'accès à l'eau après les perturbations du réseau.

La situation d’El-Obeid suscite une inquiétude internationale croissante. La ville, qui abrite la 5e division d’infanterie de l’armée soudanaise, constitue un enjeu stratégique dans le conflit.

Depuis le début de la guerre en avril 2023, au moins 59 000 personnes ont été tuées et environ 13 millions déplacées, selon les chiffres cités dans le reportage. Plus de 30 millions de personnes ont désormais besoin d’une aide humanitaire au Soudan.