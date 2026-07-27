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Soudan : la route reliant Khartoum à El-Obeid reprise par l'armée

Le général Abdel Fattah al-Burhan, est accueilli au Palais républicain, repris aux Forces de soutien rapide, à Khartoum, au Soudan, le 26 mars 2025.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Soudan

L’armée soudanaise a annoncé, lundi, avoir repris le contrôle de la route reliant Khartoum, la capitale, à la ville d'El-Obeid.

Les troupes du général al-Burhan ont donc réussi à repousser les Forces de soutien rapide (FSR) hors de l’autoroute de 400 kilomètres qui relie Khartoum à la plus grande ville de la région du Kordofan, en proie à des combats.

C’est une avancée majeure. Et pour cause, les paramilitaires, s’étaient déployés depuis des mois autour d’El-Obeid, tentant de l’encercler en vue d’un assaut d’envergure.

L’armée et ses alliés disent avoir repris notamment Um Sayala et Jabra-al-Sheikh, situées dans le Kordofan du Nord, et autour d’El-Obeid, la capitale.

La guerre opposant l’armée soudanaise aux paramilitaires a éclaté en avril 2023. Le conflit a déjà fait de 200 000 morts, selon les estimations des organisations humanitaires. Elle a également provoqué les plus grandes crises de famine et de déplacements de population au monde.

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