Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Soudan du Sud : Salva Kiir limoge le gouverneur de la banque centrale

Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, prend la parole lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le 21 septembre 2023.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved
By Ali Bamba

Sud-Soudan

Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a limogé le gouverneur de la Banque centrale du pays Johnny Ohisa, le dernier épisode d'une série de limogeages et de remaniements au sein des hautes sphères de son gouvernement, selon Reuters.

Salva Kiir, qui n'a pas donné de raison pour ce limogeage dans le décret lu à la radio nationale mercredi, a remplacé M. Ohisa par Addis Ababa Othow, qui avait occupé ce même poste entre juin et novembre de l'année dernière.

Ces derniers mois, Salva Kiir a procédé à une série de remaniements en profondeur au sein des hautes sphères de son gouvernement, ce qui, selon les analystes, témoigne d'une volonté de consolider son pouvoir dans un contexte d'incertitude quant à la succession.

M. Ohisa, économiste ayant occupé à plusieurs reprises le poste de gouverneur de la banque centrale par le passé, a été reconduit dans ses fonctions en début d'année, après avoir déjà occupé ce poste à deux reprises.

L'économie du Soudan du Sud est confrontée à des pressions croissantes dues à la baisse des recettes pétrolières, à des pénuries de liquidités récurrentes, à une inflation élevée et à la dépréciation de la monnaie.

Sources additionnelles • Reuters

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.