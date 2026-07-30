Soudan du Sud : Salva Kiir limoge le gouverneur de la banque centrale

Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a limogé le gouverneur de la Banque centrale du pays Johnny Ohisa, le dernier épisode d'une série de limogeages et de remaniements au sein des hautes sphères de son gouvernement, selon Reuters.

Salva Kiir, qui n'a pas donné de raison pour ce limogeage dans le décret lu à la radio nationale mercredi, a remplacé M. Ohisa par Addis Ababa Othow, qui avait occupé ce même poste entre juin et novembre de l'année dernière.

Ces derniers mois, Salva Kiir a procédé à une série de remaniements en profondeur au sein des hautes sphères de son gouvernement, ce qui, selon les analystes, témoigne d'une volonté de consolider son pouvoir dans un contexte d'incertitude quant à la succession.

M. Ohisa, économiste ayant occupé à plusieurs reprises le poste de gouverneur de la banque centrale par le passé, a été reconduit dans ses fonctions en début d'année, après avoir déjà occupé ce poste à deux reprises.

L'économie du Soudan du Sud est confrontée à des pressions croissantes dues à la baisse des recettes pétrolières, à des pénuries de liquidités récurrentes, à une inflation élevée et à la dépréciation de la monnaie.