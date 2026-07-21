Des Sud-Soudanaises en première ligne devant l'insécurité

Dans le village isolé de Bangolo, au Soudan du Sud, les femmes sont en première ligne face à l'insécurité chronique et au manque d'accès au soin, à l'éducation et aux services essentiels. Cette incertitude menace leur vie et leurs moyens de subsistance.

Plusieurs d'entre elles ont pu confier leurs inquiétudes à la police des Nations unies, lors d'une visite des agents dans le sud du pays lundi.

"Il y a beaucoup de maladies. Même quand nous allons au centre médical, il n’y a pas de médicaments", regrette Charity Fatna, une habitante de Bangolo.

La violence qui persiste au Soudan du Sud a poussé des familles à fuir et a contraint des enfants à abandonner l'école.

"Nos enfants ont besoin d’éducation", plaide Nora Joseph, une autre habitante. "Nos filles grandissent sans aller à l’école. Elles ne savent même pas écrire le nom de leurs parents."

La police des Nations Unies affirme que les femmes comptent parmi les plus fervents défenseurs de la paix au sein de la communauté.

Cinq millions de femmes et de filles à travers le pays nécessitent de l'aide humanitaire, selon l'ONU.

"Dès qu'une femme participe aux négociations et s'engage à garantir la paix, les hommes l'écoutent et lui font confiance", affirme Simpasa Benny, conseiller en matière de police auprès des Nations unies.

L'ONU travaille avec les autorités sud-soudanaises pour mettre en œuvre des initiatives de maintien de la paix qui répondent aux besoins des femmes.

Mi-juillet, l'agence de l'ONU pour les migrations et l'UNESCO ont lancé un projet de trois ans visant à aider 6 000 jeunes femmes et jeunes hommes susceptibles d'être enrôlés pour commettre des violences.

Destinée aux États de Jonglei et de l'Équatoria-Occidental et à la région administrative spéciale de Pibor, cette campagne doit notamment fournir "un accompagnement psychosocial" aux bénéficiaires.

Le Soudan du Sud est marqué par des affrontements entre les forces gouvernementales du président Salva Kiir et les alliés du vice-président déchu Riek Machar.