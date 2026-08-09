Nigeria : 1 500 couples unis lors d’un mariage collectif financé par l’État

Vendredi, l'État de Kano, au Nigeria, a célébré le mariage de 1 500 couples lors d'une seule et même cérémonie, dans le cadre d'une initiative gouvernementale visant à aider les habitants à faibles revenus à couvrir les frais liés au mariage et à favoriser la stabilité familiale.

Selon les responsables de l'État, ces mariages ont été financés par le programme d'aide sociale de l'État et ont réuni des couples issus des 44 collectivités locales.

Le gouverneur Abba Kabir Yusuf a donné son feu vert à cette initiative et a débloqué 1,5 milliard de nairas (environ 1,1 million de dollars) pour la financer.

Ce programme s'adresse aux veuves, aux personnes divorcées, aux femmes et aux hommes célibataires, ainsi qu'à toute autre personne qui, sans cela, aurait des difficultés à financer les frais de mariage.

La sélection ne s'est pas faite automatiquement ; les 1 500 couples ont tous dû se soumettre au préalable à un dépistage médical, comprenant notamment des tests de dépistage du VIH et de l'hépatite, ainsi que des contrôles de compatibilité génotypique.

« Sans ce mariage collectif, je ne me serais pas marié avant au moins cinq ans, compte tenu des difficultés de la vie », a déclaré le marié, Samini Tijani Isa.

« Mais comme cette aide provenait du gouvernement, je l'ai acceptée de bonne foi. »

La cérémonie s'est déroulée à la mosquée centrale de Kano, où les mariages ont été célébrés selon le rite islamique.

Les femmes n'étaient pas autorisées à entrer dans la mosquée pour la signature des actes de mariage, qui s'est déroulée en présence du gouverneur.

Elles ont attendu à l'extérieur pendant que les participants masculins et les responsables se chargeaient du déroulement de la cérémonie, ce qui reflète la séparation entre les sexes caractéristique des rassemblements religieux dans les pays à majorité musulmane, où ces mariages collectifs suivent depuis longtemps la tradition islamique.

Les responsables de l'État affirment que l'objectif est d'alléger la charge financière qui pèse sur les familles et d'aider les couples à prendre un bon départ dans la construction de leur foyer.

Au-delà de la cérémonie de mariage proprement dite, les mariés sont censés recevoir des meubles, de la nourriture, d'autres articles ménagers et une aide financière.

Le Conseil de la Hisbah de l'État de Kano, l'organisme qui a organisé cette initiative, a indiqué que plus de 5 000 personnes avaient initialement déposé leur candidature, mais qu'à l'issue d'une sélection, 3 000 d'entre elles avaient été retenues pour former 1 500 couples.