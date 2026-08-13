Zambie : le bilan économique du président Hichilema au centre de la présidentielle

En Zambie, les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi. Près de 8,7 millions d’électeurs doivent élire leur futur président. Le sortant, Hakainde Hichilema, brigue un deuxième mandat, il affronte 13 adversaires.

Ce scrutin présidentiel met en jeu le bilan des cinq années du pouvoir**, notamment sur le plan économique.**

Restructuration de la dette, programme soutenu par le FMI, baisse de l’inflation à 6,8 % en avril, stabilisation du kwacha, la monnaie locale, et croissance de 6 % attendue cette année : les réformes économiques initiées par le sortant sont saluées.

Suffisant pour assurer sa réélection ce 13 août ? Bien malin qui pourrait répondre à la question.

Plus de 70 % des 22 millions d’habitants de la Zambie vivent avec moins de trois dollars par jour, selon les données de la Banque mondiale. Le chômage touche 10 % de la population.

Alors que la Zambie est le deuxième producteur de cuivre en Afrique, les autorités veulent tripler la production d'ici à 2031.

L’état de santé économique du pays fait débat : ‘’seuls ceux qui ont des liens avec les politiciens affirment que l’économie se porte bien’’, soulignent des voix.

Une frustration qui pourrait rendre l’élection présidentielle indécise. Des Zambiens, lassés par la hausse du coût de la vie, veulent ‘’faire bouger les choses’’.

Une aubaine que pourrait bien saisir Brian Mundubile. Cet ancien ministre de 55 ans, soutenu par des partis d’opposition, est le principal adversaire du président Hichilema.

Les résultats de l’élection présidentielle sont attendus d’ici le 17 août. Le vainqueur devra obtenir plus de 50 % des voix pour éviter un second tour. Les électeurs élisent également 226 députés, contre 156 auparavant.