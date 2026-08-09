Soudan : les pyramides de Méroé abandonnées à la guerre

La guerre qui fait rage au Soudan menace l'intégrité des anciennes pyramides de Méroé, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, réputé pour son architecture unique et anguleuse, alors que les efforts de préservation ont été totalement interrompus.

Méroé, située à environ 200 kilomètres (125 miles) au nord de la capitale, Khartoum, compte plus de 200 pyramides construites entre 800 av. J.-C. et 350 apr. J.-C. pour servir de tombes royales aux souverains du royaume de Koush.

L'archéologue Mahmoud Suleiman a déclaré que la détérioration des pyramides était due à la conjonction de nombreux facteurs « défavorables », notamment le changement climatique, la guerre et l'arrêt des missions internationales de préservation.

« Les visiteurs venaient, les missions se déroulaient, et tout allait bien jusqu’en 2023 et jusqu’à la guerre », a déclaré Mustafa Ahmed, l’un des gardiens des pyramides. « Les visites et les missions ont cessé », a-t-il déploré.

Ce site, connu sous le nom d'« île de Méroé » car il était autrefois entouré d'un ancien cours d'eau asséché depuis longtemps, servait autrefois de résidence principale aux souverains du royaume de Koush.

Leurs pyramides, dont la hauteur varie entre 6 mètres (20 pieds) et 30 mètres (100 pieds), possèdent des entrées généralement orientées vers l'est pour accueillir le soleil levant.

Selon l'UNESCO, les pyramides présentent des éléments décoratifs inspirés de l'Égypte pharaonique, de la Grèce et de Rome, ce qui en fait des vestiges d'une valeur inestimable.