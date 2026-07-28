Soudan du Sud : l'UNESCO protège un sanctuaire unique de la faune africaine

Le parc national de Boma, au Soudan du Sud, qui fait partie du paysage migratoire de Boma-Badingilo, un immense couloir de migration d'antilopes, figure désormais sur la liste du patrimoine mondial en péril.

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a inscrit dimanche ce vaste paysage naturel sur sa liste des sites menacés.

S'étendant sur environ 37 500 km², soit une superficie supérieure à celle de la Belgique, cette mosaïque de savanes herbeuses et boisées est menacée par les conflits armés et les effets du changement climatique.

Chaque année, près d'un million d'animaux, notamment des antilopes et des gazelles, traversent cette région sauvage située entre le Nil Blanc et la frontière éthiopienne. Leur migration est si importante qu'elle laisse des traces visibles depuis le ciel.

Indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud reste marqué par de violents conflits. Pour le ministre du Tourisme, Denay Jock Chagor, cette inscription constitue « un moment historique » pour le pays, tandis que les communautés locales y voient une reconnaissance de leur lien ancestral avec cette terre et sa faune.

L'inscription au patrimoine mondial peut favoriser le développement du tourisme et mobiliser des financements destinés à la protection du site.