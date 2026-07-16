Soudan du Sud : les intempéries isolent des milliers de déplacés dans l'Équatoria-Occidental

Les fortes pluies qui s’abattent sur le sud-ouest du Soudan du Sud rendent quasiment impraticable l’unique route reliant Yambio à la région du Grand Mundri, compliquant l’acheminement de l’aide humanitaire vers des milliers de personnes déplacées par les violences, a indiqué la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS).

Cet axe constitue la principale liaison entre les communautés isolées de l’État de l’Équatoria-Occidental et les centres d’approvisionnement. Il est emprunté par les commerçants, les organisations humanitaires, les services de santé et les casques bleus, qui y acheminent nourriture, médicaments et assistance aux populations affectées par les conflits.

« Les routes sont en très mauvais état. La plupart du temps, nous ne pouvons pas atteindre toutes les zones reculées en raison de leur état, mais nous continuons à faire de notre mieux », a déclaré Anthony Nwapa, responsable par intérim du bureau de terrain de la MINUSS à Yambio. Selon lui, les affrontements entre éleveurs et agriculteurs, ainsi que les difficultés rencontrées par les personnes déplacées, rendent ces missions indispensables malgré les contraintes logistiques.

Après plusieurs heures de trajet sur des pistes boueuses, les patrouilles de la MINUSS parviennent à rejoindre des secteurs où des milliers d'habitants ont fui des violences liées à des conflits autour du bétail. Les soldats de la paix y évaluent les besoins humanitaires tout en menant des actions de médiation avec les autorités locales et les communautés afin de prévenir de nouveaux affrontements.

« Notre objectif principal est d'empêcher que des conflits localisés ne dégénèrent en affrontements plus larges. Nous travaillons avec le gouvernement et les différentes communautés pour favoriser le dialogue et résoudre les différends, car la paix est essentielle », a ajouté Anthony Nwapa.

Les difficultés de circulation affectent également les échanges commerciaux. Les transporteurs acheminant des marchandises depuis Juba mettent parfois jusqu'à quatre jours pour rejoindre Yambio. « Nous souffrons beaucoup sur cette route. Beaucoup de produits se détériorent avant notre arrivée », a témoigné Buya Erenge, commerçante de l'Équatoria-Occidental.

Parmi les déplacés figure Florence John, veuve et mère de sept enfants, contrainte de fuir son village il y a trois mois après des violences. La raréfaction des ressources alimentaires et l'accès limité aux soins ont aggravé la précarité des familles installées dans cette région, selon la MINUSS.

Le Soudan du Sud, devenu indépendant en 2011, demeure confronté à une instabilité chronique après plusieurs années de guerre civile. L'accord de partage du pouvoir conclu en 2018 entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar s'est progressivement fragilisé depuis le début de l'année 2025, alimentant les craintes d'une reprise du conflit à grande échelle.