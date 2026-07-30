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Ouganda : l'opposant Kizza Besigye hospitalisé après un malaise au tribunal

Le leader de l'opposition ougandaise, Kizza Besigye, au tribunal militaire de Makindye à Kampala, en Ouganda, le 20 novembre 2024.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP, AP

Ouganda

En Ouganda, l'état de santé de l'opposant historique Kizza Besigye suscite une vive inquiétude. L'ancien candidat à la présidentielle s'est effondré mercredi en pleine audience, alors qu'il comparaissait pour haute trahison, une accusation passible de la peine de mort.

Selon son épouse, Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONUSIDA, il a été admis en soins intensifs à Kampala. Elle affirme qu'il est inconscient et dans un état critique. L'hôpital a confirmé son admission, sans donner davantage de précisions.

Âgé de 70 ans, Kizza Besigye est détenu depuis plusieurs mois. Ancien médecin personnel du président Yoweri Museveni, il est devenu l'une des principales figures de l'opposition après avoir dénoncé la dérive autoritaire du pouvoir.

Ses proches dénoncent des conditions de détention inhumaines et réclament sa libération pour raisons médicales. Cette affaire intervient dans un contexte de répression croissante contre les opposants, les avocats et les médias indépendants en Ouganda.

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