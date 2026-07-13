Ouganda : le procès de Kizza Besigye débute après le rejet de son recours

En Ouganda, le procès de l'opposant Kizza Besigye débute ce lundi. La Haute Cour a rejeté il y a quelques jours la demande de l'accusé visant à bloquer les poursuites pour trahison engagées contre lui et Hajji Obeid Lutale. Selon la division criminelle de la Haute Cour de Kampala, la demande de blocage émise par le Dr Besigye était dépourvue de fondement et visait à retarder l'affaire.

Accusés de trahison et de non-dénonciation de trahison, les deux hommes dénoncent les circonstances de leur arrestation, leur détention et leur poursuite. Ils évoquent des atteintes à leur droit constitutionnel à un procès équitable.

Selon eux, leurs poursuites ont été entachées par ce qu’ils qualifient d’enlèvement illégal, de torture, de détention prolongée et de déclarations publiques préjudiciables qui auraient été faites par le chef des forces de défense (CDF), le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président Museveni.

Ils demandent que leur enlèvement présumé à Nairobi, au Kenya, le 16 novembre 2024, par des officiers de l'armée ougandaise soit déclaré illégal et qu'il rende, par conséquent, la procédure pénale qui a suivi, juridiquement intenable.

Les procureurs affirment que les accusés ont tenu des réunions dans différents pays pour solliciter des fonds, acquérir des armes et organiser des activités visant à déstabiliser le gouvernement. L'État affirme détenir des preuves, notamment des enregistrements, des messages et des documents de voyage, pour étayer les accusations.

Après le rejet de leur requête, les deux hommes sont maintenus en détention provisoire, en attendant le verdict final.