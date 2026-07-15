Ouganda : l'opposant Kizza Besigye refuse les avocats commis d'office lors de son procès

Le chef de l'opposition ougandaise, Kizza Besigye, a refusé, mercredi, d'accepter les avocats qui lui étaient imposés pour son procès pour trahison, après que les avocats qu'il avait choisis eurent été arrêtés ou expulsés du pays.

Besigye, âgé de 70 ans, rival de longue date du président Yoweri Museveni, est incarcéré depuis fin 2024, date à laquelle il a été enlevé au Kenya puis ramené clandestinement en Ouganda.

Le mois dernier, son principal avocat, l'ancien maire de Kampala Erias Lukwago, a été arrêté par l'armée et jeté en prison, tandis que son autre avocate principale, la Kényane Martha Karua, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire.

Lorsque son procès pour trahison s'est ouvert lundi, le tribunal lui a demandé de choisir un avocat parmi une liste d'avocats agréés par l'État, mais Besigye a refusé.

« Nous avions pleinement confiance en la compétence de l'équipe juridique qui nous accompagnait », a-t-il déclaré, mercredi, devant le tribunal.

Le juge a indiqué qu'il disposait de deux semaines pour accepter les avocats et a ajourné l'affaire au 29 juillet.

L'avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme Eron Kiiza a déclaré à l'AFP que « les avocats choisis par Besigye ont été expulsés, enlevés et terrorisés » et que le tribunal est devenu « un instrument du pouvoir même qu'il est censé contrôler ».

L'Ouganda connaît, depuis quelques mois, une répression politique croissante : l'armée a procédé à l'arrestation de personnalités de l'opposition et d'avocats, et a fermé un important groupe de presse.

Le président Museveni, âgé de 81 ans, s'est mis en retrait depuis qu'il a remporté sa septième élection en janvier, permettant ainsi à son fils et chef de l'armée, le général Muhoozi Kainerugaba, d'exercer un contrôle de plus en plus important.

Besigye était le médecin de Museveni à l'époque où ils combattaient ensemble dans les rangs des insurgés dans les années 1980, mais ils se sont ensuite brouillés et il s'est présenté à plusieurs reprises à l'élection présidentielle, faisant souvent l'objet d'une répression sévère.

« Nous savons que ce procès ne sera pas équitable. Nos droits ont été bafoués et les lois ne sont pas respectées. Nous ne souhaitons plus y prendre part », a déclaré M. Besigye devant le tribunal lundi.

Besigye a d'abord été traduit devant une cour martiale, mais l'affaire a ensuite été renvoyée devant un tribunal civil après que la Cour suprême eut jugé inconstitutionnel de juger des civils devant des tribunaux militaires.

Le procès civil devait débuter en septembre 2025, mais il a connu d'importants retards car l'État n'a présenté ses éléments de preuve qu'en juin, alors même qu'il perdait l'accès à ses avocats.

Besigye a également affirmé qu'on lui refusait illégalement la liberté sous caution et les soins médicaux.