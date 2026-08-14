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Tchad : l'opposant Succès Masra gracié par le président Déby

Le président tchadien **Mahamat Idriss Déby Itno** lors d’un sommet à Nairobi, au Kenya, le 12 mai 2026.   -  
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AP Photo

By Africanews

Tchad

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a accordé une grâce présidentielle à Succès Masra, ancien Premier ministre et chef du principal parti d’opposition.

Condamné à 20 ans de prison, l’opposant devrait être libéré après l’accomplissement des procédures nécessaires par le ministère de la Justice.

Succès Masra avait été condamné en août 2025 pour « diffusion de message à caractère haineux et xénophobe » et « complicité de meurtre », dans le cadre des violences intercommunautaires de Mandakao. Ces affrontements avaient fait 42 morts en mai 2025.

La mesure de grâce concerne également huit dirigeants de partis politiques, membres du Groupe de concertation des acteurs politiques (GCAP), une plateforme de l’opposition. Condamnés en mai à huit ans de prison ferme, ils avaient été reconnus coupables d’avoir fomenté une insurrection.

Selon les autorités, les demandes de grâce avaient été adressées au chef de l’État par les avocats des personnes condamnées.

La présidence précise toutefois que la grâce met fin aux peines d’emprisonnement, mais n’annule pas les condamnations civiles, qui restent exécutoires.

Un second décret présidentiel prévoit par ailleurs des remises partielles de peine pour d’autres détenus à travers le pays, avec plusieurs exclusions, notamment pour les personnes condamnées pour terrorisme, viol ou infractions liées aux stupéfiants.

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