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Ouganda : le principal média indépendant fermé par le fils de Museveni

Le lieutenant-général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni, à Entebbe, en Ouganda, le 7 mai 2022   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Ouganda

Le Daily Miror et NTV Uganda fermés et placés sous siège militaire dimanche sur ordre du chef de l’armée Muhoozi Kainerugaba et fils du président Museveni.

Le général Muhoozi a déclaré sur X, qu'en Ouganda, ''l'a presse doit être guidée par les cadres de la révolution''. C'était personnage très controversé, ordonnant l’arrestation de personnalités politiques et de militants avant de s’attaquer désormais à la presse.

Le Daily Monitor a été fondé en 1992 et est devenu l’un des journaux indépendants les plus influents en Ouganda. Le journal avait été fermé pendant 13 jours en 2013 après avoir révélé l’existence d’un prétendu complot visant à préparer Kainerugaba à succéder à son père.

L’Ouganda occupe la 143e place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.

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