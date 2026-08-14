Élections en Zambie : Mundubile exprime son inquiétude après l'arrêt du dépouillement

En Zambie, le principal candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, Brian Mundubile, a revendiqué la victoire et exprimé son "inquiétude", après que la commission électorale a annoncé la suspension du dépouillement à travers le pays.

"Nous avons remporté cette élection aussi bien au niveau présidentiel qu'en termes de sièges majoritaires au Parlement", a déclaré Brian Mundubile dans un message vidéo posté sur les réseaux sociaux. "Nous considérons donc avec une profonde inquiétude le retard continu dans l’annonce et la vérification transparentes des résultats de l’élection présidentielle."

Le candidat d'opposition a appelé la commission électorale à respecter la constitution et le processus démocratique et a alerté sur le risque "d’ingérence dans les résultats ou de manipulation de ceux-ci".

Il a également requis la "publication immédiate" des résultats et la préservation de l'ensemble des documents relatifs au vote, "afin que la volonté du peuple zambien puisse être vérifiée de manière indépendante".

La décision de suspendre le dépouillement à travers le pays intervient après des violences signalées dans plusieurs districts, d'après la commission électorale.

Selon le responsable électoral Brown Kasaro, des membres du personnel chargés du scrutin ont été pris pour cible. Dans certains cas, des urnes contenant des bulletins déjà marqués auraient été volées. La commission électorale doit réexaminer sa décision dans un délai de 24 heures.

De son côté, le président sortant et candidat Hakainde Hichilema a appelé les Zambiens à rester "patients".