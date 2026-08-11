Trente ans après le meurtre de Tupac Shakur, début du procès d'un ex-chef de gang

Le procès d'un homme accusé d'avoir orchestré le meurtre du rappeur américain Tupac Shakur a débuté aux États-Unis lundi.

L'accusé, Duane "Keefe D" Davis, a plaidé non coupable du chef d'accusation de meurtre commis avec une arme mortelle dans l'intention de promouvoir, favoriser ou aider un groupe criminel. Désormais âgé de 63 ans, il était le leader des South Side Compton Crips, un gang de Californie. Il avait été arrêté en 2023.

Des proches de Tupac Shakur figuraient parmi les personnes rassemblées au tribunal de Las Vegas pour le début de la sélection du jury, qui pourrait se poursuivre pendant une grande partie de cette semaine. Au total, 16 jurés participeront pour ce procès, qui doit durer un mois.

"Quiconque a été impliqué dans cette affaire, quiconque l’a orchestrée, quiconque y a participé de quelque manière que ce soit devrait être incarcéré", a déclaré le cousin du rappeur, Kendrick Lesane.

Le rappeur Tupac Shakur à Los Angeles, le 15 août 1996. AP Photo/Frank Wiese, File

Le 7 septembre 1996, Tupac Shakur est victime d'une fusillade à Las Vegas et meurt des suites de l'attaque quelques jours plus tard à l'âge de 25 ans. Restée non élucidée depuis près de 30 ans, la mort de cette icône du rap a profondément secoué le monde du hip hop.

Le parquet n'accuse pas Duane Davis d'avoir tiré sur Tupac Shakur cette nuit-là et le procès ne permettra probablement pas de déterminer l'identité du tireur.

En revanche, les procureurs comptent démontrer que l'ex-chef de gang a pris les décisions qui ont conduit à la mort de Tupac Shakur et qu'il a fourni l'arme du crime.