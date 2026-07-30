Ghana : le gouvernement accepte de prolonger le mandat présidentiel

Le gouvernement ghanéen a accepté une recommandation visant à prolonger la durée du mandat présidentiel de quatre à cinq ans, a déclaré jeudi le ministre de la Justice de ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le président John Dramani Mahama avait mis en place l’année dernière une commission chargée de réviser la Constitution de 1992 et de formuler des recommandations.

Certaines d’entre elles ont été acceptées par le gouvernement.

C’est notamment le cas de celle qui concerne la durée du mandat du Parlement qui devrait également être prolongée afin de s’aligner sur le nouveau mandat présidentiel.

La prolongation du mandat présidentiel vise à donner aux gouvernements plus de temps pour gouverner, a indiqué le gouvernement.

« Les premiers mois de chaque administration sont consacrés aux questions de transition, et la dernière année est en grande partie accaparée par les élections », a déclaré M. Awine.

Le gouvernement a accepté en principe la proposition de la commission visant à abaisser l’âge minimum des candidats à la présidence, actuellement fixé à 40 ans, mais a modifié le seuil recommandé en le fixant à 35 ans au lieu des 30 ans proposés par la commission.

Le gouvernement a également accepté que les élections présidentielles se tiennent la première semaine de novembre afin de garantir un délai suffisant entre le scrutin et l’investiture du 7 janvier.

Une autre commission sera mise en place pour rédiger deux projets de loi d’amendement qui devraient être prêts d’ici octobre 2026.

Le projet de loi relatif à la limitation des mandats devra franchir plusieurs étapes avant d'être soumis à un référendum national en 2027.

Pour que le référendum soit adopté, au moins 40 % des électeurs inscrits devront se rendre aux urnes, et au moins 75 % d'entre eux devront voter en faveur du projet.