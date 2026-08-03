Ghana : jusqu'à 20 ans de prison pour protéger les plantations de cacao

Le Parlement ghanéen a adopté un projet de loi qui pourrait exposer les producteurs de cacao à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans s'ils réaffectent leurs exploitations agricoles à d'autres usages sans l'autorisation du gouvernement, selon une copie du texte consultée par l'Associated Press.

Cette nouvelle mesure a été adoptée jeudi, mais le contenu de la loi n'a été rendu public que tard dimanche. Le président John Mahama n'a pas encore signé la loi.

Ce projet de loi accorderait un statut protégé à toutes les exploitations cacaoyères, érigeant en infraction pénale toute réaffectation de ces terres à d'autres fins sans autorisation, ce qui suscite des critiques de la part des agriculteurs.

« Si la loi reste telle qu’elle est actuellement, ce n’est pas juste », a déclaré Moses Djan Asiedu, administrateur de la Ghana Cooperative Cocoa Farmers and Marketing Association Limited et producteur de cacao.

« De nombreux agriculteurs investissent leurs propres fonds pour acquérir des terres, les défricher et entretenir leurs plantations de cacao pendant des années avant de percevoir le moindre revenu, mais ils ne bénéficient que de très peu de soutien de la part du gouvernement », a déclaré M. Asiedu.

« Si le cacao est un atout national, alors il faudrait également aider les agriculteurs à couvrir une partie de leurs coûts de production », a-t-il déclaré.

Les sanctions les plus sévères visent l'exploitation illégale de l'or et prévoient une peine d'emprisonnement comprise entre 10 et 20 ans, ainsi qu'une lourde amende pour chaque cacaoyer concerné.

Des centaines de milliers d'agriculteurs d'Afrique de l'Ouest tirent leur subsistance de la culture du cacao. En Côte d'Ivoire voisine, les exportations de fèves de cacao représentent 40 % des recettes totales d'exportation. Au Ghana, elles en représentent près de 15 %.

Les autorités de régulation fixent un prix fixe pour la fève de cacao au début de chaque saison de plantation, et la majorité des fèves est vendue par l'intermédiaire d'opérateurs agréés par l'État afin de protéger les agriculteurs des fluctuations de prix sur le marché international.

Cependant, après une flambée des cours à terme du cacao en 2024 sur les marchés internationaux, ces contrats à terme — qui consistent à s'engager à acheter une matière première à un prix convenu à une date future — ont atteint plus de 12 000 dollars la tonne métrique, leur plus haut niveau depuis des décennies. Ils se sont ensuite effondrés à environ 4 000 dollars, l'offre ayant dépassé la demande.