Afrique du Sud : le Ghana évacue 1 000 ressortissants supplémentaires

Le Ghana poursuit le rapatriement de ses ressortissants installés en Afrique du Sud. Un millier de travailleurs immigrés supplémentaires doivent regagner leur pays dimanche et lundi, à bord de vols spéciaux affrétés par les autorités.

Cette opération intervient après plusieurs jours de violences visant des immigrés dans la première économie du continent. Près de 930 Ghanéens ont déjà été évacués ces derniers jours.

Selon le ministère ghanéen des Affaires étrangères, ces nouveaux vols marqueront la phase finale de l'opération de rapatriement.

Face à cette crise, le président John Mahama a appelé l'Union africaine à se saisir de la question des attaques xénophobes en Afrique du Sud. Il reproche également au gouvernement sud-africain de ne pas en faire suffisamment pour protéger les ressortissants étrangers.

Depuis le mois de mai, plus de 160 000 étrangers, en majorité originaires d'autres pays africains, ont quitté l'Afrique du Sud, selon les chiffres communiqués par plusieurs États.