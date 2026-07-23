L'Union africaine alerte sur la crise du financement de la santé

Réunis en sommet extraordinaire à Accra, au Ghana, les dirigeants africains ont lancé un appel urgent en faveur d'un financement durable des systèmes de santé.

Ils estiment que la baisse de l'aide internationale, conjuguée à l'insuffisance des investissements nationaux, menace les progrès accomplis depuis plusieurs décennies dans la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose.

À cette occasion, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué les avancées enregistrées sur le continent, notamment une réduction de 40 % des nouvelles infections au VIH depuis 2010. Mais il a averti que ces acquis pourraient être remis en cause si les financements continuent de diminuer.

Le chef de l'OMS a également souligné les risques qui pèsent sur d'autres priorités sanitaires, comme la santé maternelle, la lutte contre la tuberculose, le paludisme et les maladies tropicales négligées. Selon lui, les gouvernements africains doivent désormais renforcer leur engagement financier afin de réduire la dépendance vis-à-vis des bailleurs internationaux.

L'épidémie d'Ebola en RDC suscite de vives inquiétudes

Les préoccupations des participants ont été renforcées par l'aggravation de l'épidémie d'Ebola-Bundibugyo en République démocratique du Congo.

Le directeur général du CDC Afrique, Jean Kaseya, a indiqué que le nombre de cas confirmés et de décès continue d'augmenter rapidement.

"La situation n'est pas bonne. Hier, on dénombrait 966 cas confirmés et décès. Aujourd'hui, nous en sommes à 1 031. Ces personnes meurent parce que nous n'avons ni vaccins, ni médicaments, ni financements", a-t-il déclaré.

Selon Jean Kaseya, cette flambée épidémique pourrait devenir l'une des plus graves jamais enregistrées sur le continent si des ressources supplémentaires ne sont pas mobilisées rapidement.

De son côté, la directrice exécutive de l'ONUSIDA, Winnie Byanyima, a rappelé que les inégalités d'accès aux soins et le sous-financement des systèmes de santé favorisent la propagation des pandémies.

Le sommet d'Accra, qui réunit ministres africains de la Santé, responsables d'institutions sanitaires et partenaires internationaux, se poursuit avec pour objectif de définir de nouveaux mécanismes de financement capables de garantir la résilience des systèmes de santé africains face aux crises futures.