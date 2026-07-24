Ghana : mobiliser les pêcheurs pour sauver le poisson-guitare

Alors que l'aube se lève sur la côte atlantique du Ghana, les bateaux de pêche artisanale regagnent le rivage avec la prise de la nuit dernière : des paniers remplis de vivaneaux, de crabes, de raies et d'un poisson à l'aspect particulier que les habitants appellent « esene ».

Autrefois très abondants le long des côtes ghanéennes, les « esene », ou poissons-guitares — qui ont le corps aplati d'une raie et la queue d'un requin — sont de plus en plus difficiles à trouver.

Pour Issah Seidu, défenseur de l'environnement âgé de 36 ans, chaque retour au port lui rappelle que le temps presse pour sauver les espèces menacées.

Après avoir étudié la faune terrestre, il s'est rendu en 2018 dans des communautés de pêcheurs côtières et a découvert ce que les scientifiques décrivent comme l'une des crises de conservation les moins connues au monde.

« Nous sommes allés dans ces communautés et avons vu des montagnes de requins, de raies et de poissons-guitares débarqués sans aucune considération pour la préservation des espèces », a déclaré Seidu à l'AFP.

« C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelqu'un devait agir », a déclaré ce biologiste de la faune sauvage, qui n'avait jamais imaginé faire carrière dans le domaine maritime.

Les poissons-guitares — apparentés à la fois aux requins et aux raies — comptent parmi les poissons marins les plus menacés au monde ; ils figurent sur la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) dans la catégorie « en danger critique d'extinction ».

Leur chair est un mets très apprécié dans la région, tandis que leurs nageoires atteignent des prix élevés sur les marchés internationaux.

Dans toute l'Afrique de l'Ouest, les populations ont chuté de manière spectaculaire.

Il se pourrait que le poisson-scie ait déjà disparu des eaux ghanéennes et que le poisson-coin, un autre proche parent, se fasse de plus en plus rare.

Seidu craint que le poisson-guitare ne soit le prochain sur la liste.

Gagner la confiance des pêcheurs

Le plus grand défi a été de convaincre les pêcheurs de cesser de pêcher l'une de leurs espèces les plus précieuses.

L'ONG AquaLife Conservancy, fondée par Seidu, a contribué à faire progresser les connaissances en matière de conservation.

Et plutôt que de se contenter de demander aux pêcheurs d'arrêter, elle a contribué à développer l'élevage d'escargots comme moyen de subsistance alternatif.

Aujourd'hui, des rangées d'escargots géants d'Afrique rampent à l'intérieur d'enclos en bois à Adjoa, une communauté côtière où des familles de pêcheurs testent cette nouvelle source de revenus.

« Ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui ont choisi de se lancer dans l'élevage d'escargots », a déclaré Seidu, « et ils ne parviennent pas à répondre à la demande ».

Edward Afful, pêcheur depuis 20 ans, explique que la baisse des prises empêche de nombreux équipages de couvrir le coût du carburant de leurs bateaux.

Il élève désormais des escargots en plus de la pêche.

« Si nous avions commencé cela il y a des années, tout le monde en aurait profité », a-t-il déclaré.

Les habitants cartographient la mer

Dans une première historique, le Ghana a désigné, en avril, une zone de 703 kilomètres carrés (271 miles carrés) de l'océan Atlantique comme aire marine protégée (AMP), qui sera gérée conjointement par les communautés côtières et le gouvernement national.

« Il existe dans cette région des espèces tout à fait uniques qui doivent être protégées, notamment le poisson-guitare », a déclaré Francis Nunoo, professeur de sciences halieutiques à l'université du Ghana.

Alors que les décideurs politiques de la capitale mettent la dernière main à la conception et à la mise en œuvre de l'AMP nationale, Seidu et les pêcheurs locaux d'Adjoa et d'Apam, situés à plusieurs heures de route d'Accra, montrent déjà à quoi cela peut ressembler.

Ils ont créé leur propre « zone marine gérée localement ».

Seidu a équipé les pêcheurs de traceurs GPS afin de localiser les lieux où les raies-guitares se rassemblent et se reproduisent.

À eux deux, ils ont cartographié environ 15 kilomètres carrés d'habitat essentiel.

« Les pêcheurs sont les gardiens de ces lieux », a déclaré Seidu. « Ils savent où les espèces se rassemblent et où se trouvent les zones de reproduction. »

À Apam, Evelyn Akorful, une commerçante de 41 ans, a constaté que les prises variaient au gré des saisons, mais elle a néanmoins remarqué une baisse constante au fil des ans.

« Aujourd'hui, on n'en attrape plus autant qu'avant », a-t-elle déclaré, imputant l'épuisement des stocks aux méthodes de pêche destructrices, notamment l'utilisation de projecteurs en mer.

Pour sa famille, chaque prise compte. La vente de poissons-guitares, de crabes et d'autres espèces permet de payer les frais de scolarité et les dépenses du foyer.

« Si on n'attrape pas un poisson, on en essaie un autre. On survit en mélangeant tout », a-t-elle déclaré, en faisant balancer entre ses mains deux poissons-guitares fraîchement pêchés.

Les résidents les plus âgés ont vu les captures baisser au fil des décennies.

« Quand j'étais jeune, les poissons-guitares étaient partout », a déclaré Jonathan Abadu Kennedy, 57 ans, ancien élu local surnommé « Oncle Ebo ».

« On pouvait en attraper plusieurs en quelques minutes à l'aide d'un hameçon et d'une ligne. »

Aujourd'hui, les grands poissons-guitares ont pratiquement disparu, a-t-il déclaré, imputant cette situation à la pollution, à l'évolution des pratiques de pêche et au changement climatique.

Cuisines locales, marchés mondiaux

Une fois séché et salé, le poisson-guitare est utilisé dans les soupes et les ragoûts partout au Ghana.

Mais les ailerons sont raflés par les négociants à destination des marchés internationaux, où ils servent à la préparation de la soupe aux ailerons de requin.

« Le marché chinois est très vaste », a déclaré Seidu. « Cela crée des incitations supplémentaires pour les pêcheurs » et rend la préservation des ressources encore plus difficile.

Pour Seidu, le succès ne se mesurera pas uniquement au nombre de poissons-guitares restant dans les eaux ghanéennes.

« Lorsque la majorité des pêcheurs prennent conscience que leurs actes ont un impact et choisissent de protéger eux-mêmes les espèces », a-t-il déclaré, « c'est ça, le succès. »