Football : l'UEFA menace la FIFA de boycotter la Coupe du Monde

L'UEFA, a déclaré jeudi qu'elle boycotterait la Coupe du monde si la FIFA allait de l'avant avec son projet d'investisseurs privés.

L’instance dirigeante du football européen, a menacé la FIFA d’empêcher les équipes nationales de l’UEFA de participer au tournoi tant que la FIFA n’aura pas assurer qu’elle n’ouvrira plus jamais sa gouvernance ou ses compétitions à la propriété privée.

Le communiqué précise que la Coupe du Monde ne peut pas être traitée comme un produit d’investissement.

« Aucune équipe nationale de l’UEFA ne participera à aucune compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d’actualité, à moins que ce projet ne soit abandonné dans son intégralité et que des garanties fermes ne soient données quant au fait que la FIFA n’ouvrira plus jamais sa gouvernance ou ses compétitions à la propriété privée », a déclaré l’UEFA dans un communiqué.

« La Coupe du monde ne peut pas être traitée comme un produit d’investissement… Aucune partie de celle-ci ne devrait jamais être cédée à des investisseurs privés. La Coupe du monde n’est pas à vendre. »

La CONCACAF et ses 41 fédérations membres ont rejeté jeudi, lors d'une réunion, la proposition de la FIFA visant à céder une partie de ses parts dans la Coupe du monde, sans pour autant aller jusqu'à suivre l'exemple de l'UEFA en boycottant cette compétition mondiale.

L'organisation régionale regroupant l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes a déclaré que ses membres avaient exprimé leur « profonde inquiétude » face à l'absence de procédure régulière entourant cette proposition, au délai très court imparti et à l'absence de tout examen ou validation par les instances dirigeantes compétentes de la FIFA.

Mardi, la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football, a annoncé son intention de créer une filiale commerciale chargée de gérer ses plus grands événements, tels que la Coupe du monde et la Coupe du monde des clubs.

Selon cette proposition, des investisseurs privés seraient autorisés à acquérir des participations dans la société, mais resteraient actionnaires minoritaires, a précisé la FIFA. Elle espère lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars sur la base d’une valorisation de 20 milliards de dollars pour l’initiative « FIFA Forward Enterprise » (FFE). S’il est approuvé, le projet pourrait permettre à chacune des 211 fédérations membres de la FIFA de recevoir un versement unique de 20 millions de dollars début 2027 et d’augmenter leur dotation financière pour le cycle 2027-2030, qui passerait de 8,0 millions à 20 millions de dollars.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a qualifié mercredi cette initiative d’« occasion en or pour dynamiser le développement du football à l’échelle mondiale ». Mais l’UEFA, dont le président Aleksander Ceferin a boycotté la finale de la Coupe du monde pour manifester son mécontentement envers la FIFA, a rétorqué : « Ce modèle n’a pas sa place dans le football mondial. »